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Назвавшие детей в честь героев Чечни 180 семей получат по 500 тыс. рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об итогах проведения акции, по условиям которой родители, назвавшие детей в честь чеченских героев, получат по 500 тыс. руб. По представленным господином Кадыровым данным, в день проведения акции — 31 декабря — родилось 222 ребенка, 180 из них — мальчики. Все они были названы в честь чеченских героев.

Из сообщения господина Кадырова следует, что именем Байсангур названы 79 детей, именем Шейх-Мансур — 53 ребенка, именем Ахмат (или Ахмад) — 23 ребенка, именем Мухаммад-Башир — 10 детей. Еще пять мальчиков названы именем Зелимхан. Десяти мальчикам родители дали имена Берса, Берса-Шейх, Ильяс, Мухаммад, Магомед, Мансур, Муса, Муслим, Шоип и Эрисхан.

Денежные средства 180 семьям выделит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова через минздрав республики. «Родители, выполнившие условия акции, получат соответствующие выплаты в ближайшее время»,— написал господин Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что такая акция — важный шаг, который «закладывает важный пример для будущих поколений».

Последний раз такую акцию проводили в регионе осенью 2020 года. Родители, назвавшие детей в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи, получали по 100 тыс. руб. В 2019 году выплаты назначались семьям, в которых родились мальчики.

Полина Мотызлевская

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