ВВС отразили химическую атаку

Суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о попытке массового отравления российских военных летчиков в Армавире. По версии следствия, 34-летний Егор Семенов, действуя по заданию украинских спецслужб, добавил лекарственный препарат «Кордиамин» в торт и алкоголь, предназначенные для банкета летчиков, отмечавших юбилей своего выпуска. Однако военные не стали пробовать угощения от неизвестного отправителя и обратились в правоохранительные органы. Семенов, которого судят за госизмену и теракт, полностью признал свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы отравить летчиков, Егор Семенов купил 120 бутылок виски и коньяка и заказал 20-килограммовый торт

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Чтобы отравить летчиков, Егор Семенов купил 120 бутылок виски и коньяка и заказал 20-килограммовый торт

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось слушание дела уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в госизмене и теракте с использованием отравляющих веществ (ст. 275 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Процесс пройдет в закрытом режиме, однако представителей прессы допустили на оглашение обвинительного заключения.

Как сообщил прокурор, подсудимый по заданию украинских спецслужб намеревался отравить военных летчиков в Армавире.

Егор Семенов приехал в Россию на заработки в 2018 году и поселился в городе Химки Московской области. У Егора Семенова есть жена и двое детей, он получил высшее образование, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался установкой систем видеонаблюдения. В 2022 году мужчина получил гражданство России. Вскоре после этого, являясь противником проведения специальной военной операции, он вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился на сотрудничество с ними.

«Семенов записал видео на украинском языке, где зачитал текст соглашения о сотрудничестве со спецслужбами и назвал выбранный псевдоним — Номер 35»,— сообщил прокурор на судебном заседании.

Осенью 2023 года по заданию кураторов Егор Семенов отправился в Армавир. С собой он взял полтора литра медицинского препарата «Кордиамин», еще некоторое количество флаконов лекарства он приобрел уже в городе. Обвиняемый купил около 80 бутылок виски Jameson и 40 бутылок коньяка «Кочари», а также изготовил на заказ 20-килограммовый многоярусный торт с эмблемой Армавирского высшего авиационного училища. При помощи шприца Егор Семенов добавил лекарство в бутылки со спиртным и в торт.

«Кордиамин» применяется для стимулирования нервной системы при коллапсе, вызванном падением артериального давления, при передозировке препарат может вызвать судороги, проблемы с дыханием и привести к летальному исходу. Лекарство отпускается в аптеке без рецепта.

20 октября Егор Семенов вызвал курьера и отправил торт вместе с алкоголем в ресторан «Царская охота», где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

В зале присутствовали 77 человек. Курьер объяснил, что подарок якобы прислал один из выпускников, который сам не смог приехать на юбилей. Участники банкета разрезали торт, но не стали пробовать, так как он сильно пах лекарствами. Военные сообщили о ситуации в правоохранительные органы, сотрудники ФСБ и краевого следственного управления СКР установили отправителя подарка.

Егор Семенов, уже купивший обратные билеты на самолет в Москву, был задержан. По данным следствия, в дальнейшем он вместе с семьей планировал уехать в Египет, кураторы обещали перевести ему для поездки 400 тыс. руб. В суде фигурант полностью признал вину. За совершение террористического акта и государственной измены ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону