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Коммерсантъ FM
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Суд вернул квартиру

А юристы усомнились в его правоте

Жительнице Кисловодска удалось вернуть квартиру, проданную под влиянием мошенников. Но юристы видят в этом опасный прецедент. Как пишут «Известия», Наталья Шевченко заключила договор купли-продажи еще год назад. Первая попытка его оспорить не увенчалась успехом, но апелляционный суд встал на ее сторону, установив, что женщина находилась под влиянием покупателя из-за психических проблем.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Хотя первоначально медицинские документы говорили об обратном, отметил советник юридической фирмы Orchards Азат Ахметов: «В этом деле есть два глобальных доказательства — это судебная экспертиза, ретроспективная, и заключение комиссии экспертов, подготовленное в момент сделки. Там было некое заключение психиатра, потому что перед продажей было сделано освидетельствование.

Обездолинная квартира

И, согласно заключению, с продавцом все в порядке, он вменяем, сделкоспособен и адекватен. Мне кажется, здравый смысл говорит о том, что превалирующим должен быть документ о состоянии продавца, который выдали в момент сделки, а не тот, который получили через два года. Но тем не менее суд счел иначе. Мне кажется, это тоже неверно».

Апелляционный суд встал на сторону пострадавшей и постановил аннулировать сделку о продаже квартиры. С Натальи Шевченко должны взыскать более 4 млн руб. в пользу покупательницы. И это создает серьезные риски на вторичном рынке недвижимости, отметил генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров: «Если такой подход в судебной практике останется без изменения, количество сделок с пожилыми людьми существенно сократится. Я бы никогда не вошел в сделку с пожилым человеком с такой судебной практикой, потому что эта сделка может быть отменена в любой момент.

Риэлторов впишут в реестр

С человеком может произойти на следующий день все, что угодно, он может расстроиться из-за пропущенного сериала, заболевшего родственника или какого-то любого другого события, которое выведет его из состояния равновесия, и через полгода мы можем получить заключение о том, что человек находился в невменяемом состоянии. По сути, такая судебная практика формирует презумпцию ограниченной дееспособности пожилых людей, поэтому я с ней крайне не согласен».

А 13 января состоится первое заседание по делу о недвижимости Ларисы Долиной. Певица продала свою элитную квартиру в 236 кв. м в центре Москвы всего за 112 млн руб. Она утверждает, что находилась под влиянием мошенников. Покупательница же подала иск о выселении Долиной, когда та отказалась съезжать.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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