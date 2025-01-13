Швеция намерена в 10 раз увеличить число призываемых на гражданскую службу

Министр по делам гражданской обороны Швеции Карс-Оскар Болин заявил, что власти намерены в течение нескольких лет увеличить в десять раз число жителей, призываемых на гражданскую службу. В 2024 году, когда в стране восстановили гражданскую службу по призыву, подготовку прошли 300 человек.

«Защита гражданского населения и обеспечение бесперебойного снабжения личного состава в периоды повышенной готовности и в случае войны являются центральными элементами гражданской обороны и могут иметь решающее значение для выживания гражданского населения»,— сказал Карс-Оскар Болин журналистам (цитата по Dagens Nyheter).

Альтернативная служба постепенно приостанавливалась в Швеции в 1990-х из-за сокращения финансирования. В январе 2024 года власти возобновили гражданскую службу по призыву для переподготовки тех, кто прошел соответствующую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения. Кадровый потенциал в социально значимых службах, поясняли власти, важно обеспечить, чтобы они функционировали «даже в случае повышенной готовности или войны».

Лусине Баласян