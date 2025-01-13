«Цифра» в десять триллионов

Глобальный эффект от применения государствами цифровых технологий для предоставления госуслуг и повышения эффективности работы властей (GovTech) к 2034 году может составить $9,8 трлн, оценили эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Эта оценка дана, исходя из возможностей GovTech оптимизировать процессы управления, способствовать снижению коррупции и достижению целей устойчивого развития. Объем самого рынка гостехнологий, по прогнозу экспертов, к 2034 году вырастет более чем вдвое, с нынешних $600 млрд до $1,4 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В докладе «Глобальное общественное воздействие GovTech», подготовленном ВЭФ и Глобальным центром правительственных технологий в сотрудничестве с международной консалтинговой компанией Capgemini, впервые дана оценка денежного эффекта от применения технологий в госуправлении — $9,8 трлн к 2034 году.

Поясним, речь идет о применении правительствами цифровых технологий (искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальная реальность и др.) для предоставления госуслуг и повышения эффективности работы властей. Объем такого рынка гостехнологий, как ожидают в ВЭФ, к 2034 году увеличится более чем вдвое — c $606 млрд до $1,4 трлн.

Названная сумма общественной пользы от GovTech сложилась из трех составляющих: повышение эффективности властей, увеличение прозрачности их действий и достижение целей устойчивого развития.

Рост эффективности чиновников возможен за счет снижения затрат на управление на 30%. Вклад этого фактора в итоговый показатель оценен в $5,8 трлн — такой результат может быть получен за счет экономии времени на административные процедуры и денег на предоставление госуслуг. Например, автоматизация процессов позволяет госслужащим отказаться от повторяющихся, незначительных задач, отмечают авторы доклада.

За счет увеличения прозрачности к 2034 году можно снизить затраты в госуправлении на 15%, сэкономив еще $1,1 трлн: коррупция обходится мировой экономике в 5% ВВП ежегодно, отмечают эксперты ВЭФ. Предполагается, что технологические решения способны сократить потери от этого явления на 10%. В качестве примера повышения прозрачности в докладе приведена действующая в Азербайджане система «Электронный суд», которая позволяет гражданам отслеживать ход судебных дел, подавать документы в электронном виде и участвовать в виртуальных слушаниях.

Наконец, выгоды от применения GovTech для достижения целей устойчивого развития могут снизить затраты властей по этому направлению на 10% и привести к сбережению $2,9 трлн. В ВЭФ ссылаются на исследования, показывающие, что масштабирование цифровых решений в отраслях может привести к сокращению глобальных выбросов парниковых газов на 20%. Цифровые технологии дают правительствам возможность как снизить ущерб, наносимый окружающей среде в результате их собственной деятельности, так и ускорить принятие мер по борьбе с изменением климата в масштабах всей экономики.

В целом технологическая трансформация правительств обещает огромные выгоды, отмечают эксперты: от более эффективного распределения ресурсов и принятия решений на основе больших данных до повышения уровня и количества оказываемых госуслуг.

Однако этот процесс требует от правительств решительных действий, стратегических инвестиций и готовности переосмыслить способы своего взаимодействие с гражданами. Лучше, если бы такие усилия не были бы разрозненными, странам следует делиться передовым опытом, создавая глобальную экосистему инноваций в GovTech, полагают в ВЭФ.

Венера Петрова