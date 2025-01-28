«Хризапелия прыгает с ветки, расправив ребра»

Откуда на Земле взялись змеи? Сколько их? Почему люди их боятся и при этом обожествляют? Правда ли, что они необыкновенно мудры? Что это значит — Зеленая Деревянная Змея? Бывают ли такие в природе? Как нужно себя вести при встрече со змеей? Об этом рассказывает Эдуард Галоян, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН и Зоологического музея МГУ, кандидат биологических наук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зеленая бойга (Boiga cyanea)

Фото: Эдуард Галоян Зеленая бойга (Boiga cyanea)

Фото: Эдуард Галоян

— Насколько богат и разнообразен мир змей?

— Змеи — это крайне успешная эволюционная группа. Сейчас насчитывается около 4 тыс. видов змей по всему свету. Живут они на всех континентах, не встречаются разве что в Антарктиде, поскольку это пойкилотермные животные, еще их называют эктотермными: с одной стороны, не умеют поддерживать постоянную температуру тела, а с другой — не умеют продуцировать свое собственное тепло, получают его от внешних источников — от Солнца или субстрата. Это свойство им досталось от ящериц, от которых они произошли в юрский период, в мезозое.

— Где они обитают?

— Змеи сейчас распространены везде, и самое интересное, что они освоили самые разнообразные среды обитания. Многие змеи ядовиты, но далеко не все. Кстати, некоторые ящерицы тоже ядовиты, например ядозубы и вараны, относящиеся, как и змеи, к группе токсикофера. Ядовитые железы змей эволюционно происходят от слюнных желез. Есть аспидовые змеи, у которых нейротоксический яд, есть гадюковые, у которых гемотоксический яд. Есть ужеобразные змеи, у которых яд возник независимо от всех остальных змей.

— Но ведь считается, что ужи не ядовиты?

— Ужеобразные — это одно из самых эволюционно продвинутых семейств змей. Если говорить про обыкновенных ужей, которых можно встретить в европейской части России, в Европе и даже севернее Петербурга, или про водяных ужей, обитающих в Поволжье или на юге Подмосковья, они не ядовиты совсем. Но вот тигровые дальневосточные ужи из рода Рабдофис (центр их разнообразия приходится на Юго-Восточную и Южную Азию) обладают довольно сильным ядом с гемолитическим свойством — возникает что-то наподобие гемофилии. У людей, которых кусают такие змеи, перестает сворачиваться кровь, и это опасно.

— На какое-то время, как при присасывании пиявки, или это необратимо?

— Это обратимо, но действует долгое время. Один мой знакомый после укуса рабдофиса попал с кровотечением в Институт Склифосовского. Кровь не останавливалась месяц.

Нельзя не сказать, что такое большое количество видов змей на разных континентах связано еще с тем, что они способны обитать в очень разных условиях. Есть наземные змеи, которые ползают по субстрату. Есть древесные змеи, которые способны лазать по деревьям. Они живут в Юго-Восточной Азии. Есть зеленые древесные змеи…

— А 2025 год, кажется, как раз назван в их честь?

— Да, следующий год — Зеленой Деревянной Змеи. Древесный образ жизни ведут бойги, ахетулы, ринхофисы, и все они бывают зелеными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Летающая украшенная змея (Chrysopelea ornata) Фото: Эдуард Галоян Зеленая бойга (Boiga cyanea) Фото: Эдуард Галоян Белогубая куфия (Trimeresurus albolabris) Фото: Эдуард Галоян Следующая фотография 1 / 3 Летающая украшенная змея (Chrysopelea ornata) Фото: Эдуард Галоян Зеленая бойга (Boiga cyanea) Фото: Эдуард Галоян Белогубая куфия (Trimeresurus albolabris) Фото: Эдуард Галоян

— Они ядовитые?

— Бойги немного ядовиты. Но есть по-настоящему ядовитые зеленые древесные змеи — это куфии, обитающие в Юго-Восточной и Южной Азии, в Индонезии. У них мощный гемолитический яд. Они ночные, охотятся на разных грызунов, которых находят благодаря теплорецепции. У них на кончике морды расположены мощные тепловизоры — это две теплорецепторные ямки, способные улавливать инфракрасное излучение от добычи. Это специализированные охотники на теплокровных. Правда, это совсем не значит, что они не едят лягушек, ящериц и других животных, но на грызунов охотятся особенно эффективно. А еще среди древесных змей есть летающие, пусть это и звучит немного странно.

— Как они летают?

— Такая змея, как хризапелия, тоже, кстати, зеленая и древесная и немного ядовитая, обладает удивительной особенностью: она забирается на дерево и прыгает с ветки, расправив ребра, благодаря чему планирует на несколько десятков метров от места старта. Этот способ позволяет избегать хищных птиц, которые не могут их поймать. Вообще, такие адаптации довольно характерны для азиатских рептилий. Все слышали про «летающего дракона» — ящерицу, также планирующую на перепонке между расправленными ребрами и способную перемещаться по воздуху с одного дерева на другое.

Помимо древесных летающих змей распространены также водные змеи, всякие гидрофисы, пеламиды, они прекрасно плавают и охотятся на рыбу. Они сильно ядовитые, потому что в воде сложно найти добычу, и им нужно убить ее так, чтобы она не успела от них уплыть. У них маленькие головы, небольшие рты, и сложностей с заглатыванием добычи у таких змей меньше, чем у наземных. У морских змей удивительное строение: плоский хвост, как у рыб, которым они отталкиваются от воды. А плавают они при помощи ундуляции, как и рыбы,— изгибаются вправо-влево, отталкиваются своим плоским хвостом.

— На каких глубинах они живут?

— На разных. И прекрасно адаптированы к тому, чтобы охотиться. Вообще, первоначальная адаптация змей связана с подземным или полуподземным образом жизни. Сейчас исследователи сходятся в том, что современные змеи произошли от полуподземных или подземных ящериц, утративших конечности. Мы такое наблюдаем у разных групп ящериц, например дибамид, тропического семейства, у представителей которого нет ног. У самцов сохранились только небольшие рудименты задних конечностей, которые нужны им, видимо, для того чтобы спариваться с самками. Так же, как это происходит у некоторых змей, у удавов, питонов тоже сохраняются небольшие остатки задних конечностей. Или австралийские ящерицы лиалисы, которые тоже лишились ног. Представители семейства пигоподид, к которым лиалисы относятся, вообще не имеют ног, хотя они тоже не змеи. У желтопузиков и веретениц — та же история. Получается, что многие ящерицы, уходившие в почву или в подстилку, лишались ног, потому что им там это не нужно. У некоторых ящериц ножки все еще сохраняются, например у сцинков, но, возможно, они через какое-то время тоже их утратят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бойга яшмовая (Boiga jaspidea) Фото: Эдуард Галоян Гладкий щитомордник (Calloselasma rhodostoma) Фото: Эдуард Галоян Лучистый полоз (Coelognathus radiatus) Фото: Эдуард Галоян Следующая фотография 1 / 3 Бойга яшмовая (Boiga jaspidea) Фото: Эдуард Галоян Гладкий щитомордник (Calloselasma rhodostoma) Фото: Эдуард Галоян Лучистый полоз (Coelognathus radiatus) Фото: Эдуард Галоян

— Какая роль у змей в экосистеме?

— Экологическая роль змей в силу их множественных адаптаций чрезвычайно разнообразна. Что их объединяет? Они все хищники. Среди змей нет животных, которые питались бы фруктами, плодами, листвой. Среди ящериц такие есть, а вот среди змей — нет.

Различий намного больше. Змеи бывают совсем маленькими. Например, слепозмейки похожи на не очень крупных червей, длиной сантиметров 10–15, некоторые совсем тонкие. Они питаются термитами, муравьиными яйцами, то есть мелкими насекомыми или личинками насекомых. Змеи покрупнее едят насекомых. Некоторые змеи питаются другими хладнокровными животными — рыбами, амфибиями, рептилиями. Есть змеи, охотящиеся на млекопитающих, причем не всегда на мелких грызунов. Есть такие, которые предпочитают есть достаточно крупную добычу. Все знают, что анаконда может заглотить капибару или небольшого оленя, да и питоны в Восточной Азии способны проглотить оленька или крупного варана. В их пасть попадают не только травоядные животные, но и хищники второго и даже третьего порядка.

— А птиц они едят?

— Да, есть змеи, которые специализируются на охоте на птиц. В Иране обитают гадюки, у которых на кончике хвоста специальная приманка, похожая на червя. Они ложатся и этой приманкой двигают. Птица думает, что это червячок, подлетает туда, и змея ее хватает.

— А змеями кто-то питается?

— Самые опасные хищники для змей — это змеи. Среди них есть специализированные змееяды. К таким относится кобра. Ее родовое название офиофагус — в переводе змееяд. Вообще, у змей очень удачная форма тела, чтобы питаться другими змеями. По одной из гипотез ухода змей под землю и начала питания подземными животными — там живут черви, и, чтобы заглотить их, нужно иметь длинный желудок и обладать некоторым терпением.

При этом у змей очень интересно адаптированный челюстной аппарат: он не такой, как у ящериц. У змей нижняя челюсть представляет собой две половинки. У нас они соединены, а у змей разделены. И когда змея заглатывает свою добычу, она попеременно двигает левой и правой половинками. У нее там острые зубы, и она левой половинкой держит добычу, а правой двигает ее в сторону желудка. Потом она перемещает левой половинкой челюсти, пока не заглотит добычу целиком. Таким способом очень удобно есть червей. А если змея становится чуть крупнее, она начинает питаться другими змеями, потому что с точки зрения крупной змеи мелкая змея — это тоже червяк. Еще змеями питаются некоторые млекопитающие.

— Но наверняка не ядовитыми?

— У некоторых млекопитающих есть физиологические адаптации, делающие их резистентными к ядам змей. Например, медоеды — это крупные куньи, которые живут в Африке и Средней Азии, они могут есть даже кобр. Есть кадры, когда змея кусает животное, оно ложится на некоторое время и дальше продолжает есть. Удивительным образом яд не действует. Мангусты питаются змеями, все это знают из сказок про Рикки-Тикки-Тави. Разнообразные грызуны могут это делать. Белки, которые не такие уж и растительноядные, как кажутся, могут съесть любую пищу. В Юго-Восточной Азии много белок, которые едят все подряд. Из млекопитающих змей могут есть псовые.

Среди птиц тоже есть специализированные змееяды. Есть такой орел, который живет на Кавказе, он ловит практически только змей — гадюк, ужей. Да и обычные аисты ими тоже успешно промышляют. В общем, хищные птицы, если видят змею, вполне могут с ней разобраться. Птичья реакция лучше, чем змеиная, так что у нее преимущество. Хотя и некоторые змеи, как я уже сказал, специализируются на поедании птиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Красноглазая куфия (Cryptelytrops rubeus) Фото: Эдуард Галоян Желтобрюхая водяная змея (Enhydris plumbea) Фото: Эдуард Галоян Волкозуб индокитайский (Lycodon laoensis) Фото: Эдуард Галоян Следующая фотография 1 / 3 Красноглазая куфия (Cryptelytrops rubeus) Фото: Эдуард Галоян Желтобрюхая водяная змея (Enhydris plumbea) Фото: Эдуард Галоян Волкозуб индокитайский (Lycodon laoensis) Фото: Эдуард Галоян

— Люди тоже едят змей. Это деликатес в некоторых ресторанах. Это не опасно?

— Это для нас деликатес, а в Азии это повсеместно. В Средней Азии змей боятся, особо не разбираются, ядовитая или нет. К сожалению, часто убивают без повода. Особенно опасаются гюрзы. А вот в Юго-Восточной Азии змей убивают, именно чтобы есть. Я много работал во Вьетнаме и знаю, что разных ужей, которые иногда мимикрируют под кобр, едят. Отрубают им голову, пьют кровь...

— Зачем?

— Это считается очень полезным для здоровья. Там работают целые фермы, которые разводят змей.

— А есть ли какие-то научные данные о пользе такого рода лечения? Помню, раньше продавали настойки, где в бутылке плавала змея. Считалось, что она лечит.

— Это все полная ерунда. Это как делать мази из когтей тигра и рога носорога. Змей есть можно, некоторые из них достаточно вкусные, особенно крупные, но ничего специального в этом нет, никаких эффектов от поедания змеи или употребления настойки нет.

Единственное, что в змеях действительно может оказать физиологический эффект,— это яд. В советское время были разные станции по разведению змей: гадюк, гюрз, кобр. Змеиный яд использовали для лечения ревматизма, заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас много лабораторий занимается изучением змеиного яда, это по-настоящему большая индустрия. Яд дорого стоит, его сложно синтезировать искусственно.

— Почему во многих странах змеи оказываются персонажами мифов?

— Наверное, это связано со страхом человека перед змеей. По моему опыту люди плохо различают ядовитых и неядовитых змей. Когда есть смертельно опасные змеи, то люди боятся всех, что правильно. Обожествление и мифологизация могут быть связаны с их силой.

Такие мифы бытовали уже в Древнем Египте — богиня Уаджит представляет собой кобру. Известно, что кобр в Древнем Египте разводили, тогда существовали специальные фермы. Изображения кобр находят на пирамидах, в гробницах — очевидно, кобры были символом мудрости. Есть такие мифы и в Прибалтике — там змею тоже считали символом мудрости, это уже наши славянские истории. Все знают, что ужам традиционно ставили блюдце с молоком, хотя они молоко не пьют. Истории про то, что ужи доят коров,— это байки. Такие истории свидетельствуют о том, насколько люди плохо разбираются в змеях. Тем не менее они всегда относились к змеям с крайним пиететом, с уважением, смесью боязливости и уважения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колуброэлапс (Colubroelaps nguyenvansangi) — одна из самых плохо изученных на Земле змей

Фото: Эдуард Галоян Колуброэлапс (Colubroelaps nguyenvansangi) — одна из самых плохо изученных на Земле змей

Фото: Эдуард Галоян

— Мифы приписывают змеям мудрость. А как у них на самом деле с когнитивными способностями?

— Действительно, почему удав Каа такой мудрый? Наверное, потому что они неторопливые, медлительные, постоянно что-то ощупывают языком. Сейчас мы знаем, что они так нюхают, но для людей древности это было совершенно непонятно — почему они высовывают это жало, как называли раздвоенный язык.

В реальности про когнитивные способности змей мы знаем очень мало. И связано это с тем, что змей особо никто не изучал. Их очень сложно изучать. В природе, чтобы найти змею, нужно потратить много сил. Есть люди, которые делают это хорошо, но таких крайне мало. Содержать в неволе змей трудно, более того, в неволе они ведут себя довольно апатично. Большинство змей заглатывают добычу после охоты и лежат, переваривают ее. А когда они переваривают, то ничего не делают. С ними нельзя как с млекопитающим — дать маленький кусочек, как собаке, чтобы работала дальше. Как придумать эксперимент таким образом, чтобы выяснить их когнитивные способности, мы не знаем.

Видимо, они способны отличать друг друга, прекрасно распознают добычу. Вообще хищники должны быть сообразительными, поскольку, если они таковыми не будут, добыча от них сбежит. Она тоже не лыком шита, задача жертвы — уйти от хищника. Змеи берут не только тем, что затаиваются, но и тем, что находят свою добычу. Если говорить про древесных змей, они могут активно искать гнезда, птенцов, которыми тоже питаются, хитроумно подманивать свою добычу. Поэтому змеи наверняка обладают достаточно высокими интеллектуальными способностями, но проверить это мы пока не можем. Очень мало когнитивных психологов и герпетологов, которые занимаются хладнокровными животными, а в России и подавно.

— Кстати, почему язык у змей раздвоен?

— Это очень интересный и сложный механизм. Дело в том, что у них на небе есть ямка вомероназального органа, она с двумя карманами, куда входит кончик языка. Когда змея высовывает язык, она хитро подкручивает кончик, и две половинки создают турбулентные потоки, благодаря которым приподнимаются молекулы того, что она обнюхивает, прилипают к языку, а он потом переносит их в вомероназальный орган.

— Правда ли, что сейчас в наших лесах становится больше змей?

— У меня таких данных нет. Нужно вести регулярный учет, чтобы сказать, становится ли их больше. В советское время были противочумные станции, и мы знали, становится ли больше грызунов в разных регионах. Регулярный учет змей никто не проводит, может быть, кроме как в Карелии. Там гадюк учитывают регулярно, но вообще исследования, посвященные учету змей, по всему миру можно пересчитать по пальцам.

— Как нужно себя вести при встрече со змеей?

— Увидели — обойдите стороной, особенно если не знаете, что это за змея. Если она вам мешает, то можно палочкой откинуть. Убивать змей не надо, они не будут вам специально вредить. Они полезны, так как уничтожают грызунов, досаждающих нам много больше, чем змеи. Конечно, если вы с ребенком или у вас есть собака, которая может наткнуться на гадюку на вашем участке, то это может тревожить. Но если вы убили змею, то приползут другие. Обычно, когда самец охраняет территорию, он никого больше не пускает. А если вы его уничтожаете, то на его место приползут пять других и начнут делить территорию между собой, и вы будете обладать гораздо меньшей информацией о том, где они вас поджидают.

Конечно, всегда есть риск. Но у нас он не настолько велик, как в Юго-Восточной Азии, Южной Америке или в Африке, когда укус сильно ядовитой змеи — это, скорее всего, смерть. В нашем случае будет неприятно, но жить можно, если человек не аллергик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куфия Штейнегера (Viridovipera stejnegeri)

Фото: Эдуард Галоян Куфия Штейнегера (Viridovipera stejnegeri)

Фото: Эдуард Галоян

— Если все-таки укусила змея, что делать?

— В больницу обратиться, в травмпункт.

— Какие-то самостоятельные меры надо принимать? Яд высасывать, повязки накладывать?

— Яд высасывать нет смысла. Повязки тоже не надо, они препятствуют циркуляции крови, и у вас могут возникнуть гематомы. Тем более что яд гемолитический, если мы говорим про наших змей. Он разрушает сосуды, это может привести к серьезным локальным последствиям.

Нужна сыворотка. Если вы знаете, что в округе много змей, купите конкретную сыворотку. Но не покупайте поливалентную — от кобры, гюрзы, от каракурта и всех подряд. Антигадючья сыворотка продается, ее надо держать в холодильнике. Если вы считаете, что есть опасность укуса гадюки, то у вас будет некоторое спокойствие, потому что эта сыворотка вам поможет. Но опять-таки, если у вас нет аллергии. Сыворотка — это белок, от нее тоже может стать хуже, поэтому будьте аккуратны. Может быть, есть смысл сначала провериться. Так что самое правильное — это обращаться в больницу, там компетентные люди берут на себя ответственность за вашу жизнь и здоровье, и с ними надо иметь дело.

Беседовала Наталия Лескова