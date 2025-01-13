В Чебоксарах женщина лишилась накоплений и оказалась в долгах в ожидании собеседника, выдававшего себя за популярного южнокорейского актера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенник выманил у жительницы Чебоксар 280 тыс. руб. под видом корейского актера

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мошенник выманил у жительницы Чебоксар 280 тыс. руб. под видом корейского актера

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

11 января жительница Чебоксар обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. С октября прошлого года она вела переписку с человеком, представившимся известным южнокорейским актером. Тот рассказывал о своих финансовых трудностях и просил помощи для отправки вещей из США, якобы продав дом.

Женщина предоставила адрес, на который можно было отправить посылку, но вскоре «актер» сообщил, что на границе возникли проблемы. Ей пришлось взять кредит, снять деньги со счета и перевести 280 тыс. руб. на указанный счет. На следующий день она получила письмо о необходимости оплатить еще 365 тыс. руб. для освобождения посылки от ареста. Именно тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Влас Северин