Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие варианты недвижимости с настоящим очагом предлагаются в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ

Каждый десятый лот (квартира или апартамент) в элитных московских домах предлагается с таким уникальным преимуществом, как дровяной камин. В экспозиции такая опция есть почти в 20% из почти 1,5 тыс. лотов. По данным исследования компании Sminex, средняя наценка за возможность посидеть у настоящего огня в квартире в центре города может быть около 5% на квадратный метр.

Чаще всего дровяной камин устанавливается в пентхаусах, которые и так стоят дороже других лотов в том же здании, но расположенных этажами ниже. Пентхаус — это традиционно самые верхние этажи здания с наилучшими видовыми характеристиками, террасами и большими окнами. По данным экспертов, камины сейчас предусмотрены более чем в 75% пентхаусов или почти в 120 из 154 лотов такого формата, выведенных в реализацию. Их устанавливают даже в небоскребах. Доля московских вилл и ситихаусов с каминами — почти четверть от общего объема предложения, это в пределах 20 из 82 лотов. Реже всего домашний очаг можно найти в классических элитных квартирах и апартаментах: в 11% предложения или в 134 из 1,2 тыс. вариантов.

В некоторых домах камины расположены исторически — это старые здания, в которых ведется реконструкция. В других девелоперы сами строят шахты и дымоходы и предлагают потенциальным покупателям эксклюзивные решения. Все это частные случаи от застройщиков, в портфеле которых единичные проекты. Крупные девелоперы зачастую предлагают своим клиентам большой выбор разнообразных лотов с каминами и разрабатывают комплексные решения по их установке и безопасной эксплуатации.

Светлана Бардина