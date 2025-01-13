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Обвиняемый в попытке отравления кубанских летчиков признал вину в суде

В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела о попытке отравления курсантов Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Обвиняемый, 34-летний Егор Семенов из Мелитополя, признал свою вину в ходе первого заседания, передает ТАСС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Да, ваша честь, вину признаю в полном объеме»,— сказал Егор Семенов, отвечая на вопрос судьи.

Заседание, по ходатайству прокурора, будет проходить в закрытом режиме, но журналистам разрешили посетить первую часть процесса.

Егор Семенов, став гражданином России в 2022 году, был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. Он получил задание организовать убийство выпускников училища за вознаграждение в 400 тыс. руб.

В октябре 2023 года обвиняемый добавил токсичное вещество в спиртные напитки и торт, которые были доставлены в ресторан, где проходила встреча выпускников. Курсанты, не зная отправителя посылки, передали ее правоохранителям. Экспертиза показала, что еда и напитки содержат отравляющие вещества.

Фигурант обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Анна Гречко

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