Александр Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

На заседании правительства Курской области врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что никто из чиновников не должен удалять комментарии, оставленные под их публикациями в социальных сетях.

В середине декабря 2024 года господин Хинштейн поручил всем членам облправительства завести страницы в соцсетях. На сегодняшнем заседании он отметил, что все чиновники сделали это, но у трех человек на личных страницах во «ВКонтакте» закрыты комментарии. Врио поручил им в течение недели открыть возможность комментирования постов. «Никакие комменты никто не стирает. Блокировке или стиранию подлежат те сообщения, где есть ненормативная лексика, откровенные оскорбления и унижения по разным признакам. Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать»,— сказал Александр Хинштейн.

Также врио на заседании извинился перед жителями региона за то, что не успевает быстро отвечать на все вопросы, счет которых в соцсетях идет на тысячи. «Я стою пред выбором: или я буду отвечать, или руководить регионом. Делать и то, и то одновременно практически невозможно. Поэтому на вопросы, не требующие моего вмешательства, отвечают ведомства или главы. Эта работа настраивается. Там, где нужны моя помощь и участие, я вмешиваюсь»,— заявил врио. Он подчеркнул, что использует обращения в работе. В частности, о закрытых комментариях у нескольких чиновников ему написали жители региона.

Сергей Толмачев, Воронеж