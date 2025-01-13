«Барселона» вернула осеннее настроение

Финал Суперкубка Испании, состоявшийся в Саудовской Аравии, принес «Барселоне» именно такую победу, в какой в данный момент она жутко нуждалась,— вдохновляющую на подвиги. Каталонцы, которые под занавес прошлого года очутились в ситуации, похожей на кризис, терявшие очки и уверенность в себе, завоевали ценный трофей, не просто обыграв, а разгромив в выездном El Clasico своего главного противника «Реал» со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Левандовски (второй справа)

Фото: Altaf Qadri / AP Роберт Левандовски (второй справа)

Фото: Altaf Qadri / AP

Испанский Суперкубок в том его формате, который появился в текущем десятилетии благодаря выгодному, на €40 млн в год, контракту с саудовцами — это не просто матч, а турнир для четырех клубов. Но понятно, что всем, в том числе наверняка и принимающей стороне, хочется, чтобы его увенчало столкновение двух самых крутых из них. В первых трех розыгрышах с ним не срослось, но в следующих трех гиганты не подводили, добираясь до финала, а потом не подводили и в финале, устраивая щедрые на голы рубки и обмениваясь оплеухами. В 2023 году верх взяла — 3:1 — «Барселона», в 2024-м ответил — 4:1 — «Реал», теперь настал черед каталонского разгрома в матче, который по уровню аномальности и зрелищности, что ли, конечно, переплюнул предыдущие при всей их нескучности с запасом.

В этом матче все было удивительно. Первый — убежавшего от Алехандро Бальде Килиана Мбаппе — гол, потому что вообще-то казалось, что право открыть счет честно заслужила «Барселона»: только что ведь мадридский голкипер Тибо Куртуа вытаскивал мертвые удары от Ламина Ямаля и Рафиньи. Легкость, с которой каталонцы переварили не укладывавшийся в общую картину побег Мбаппе. Статистика по владению мячом к середине первого тайма.

У «Барселоны» оно зашкалило за 80% — цифра не особенно резала бы глаз, если бы она билась с аутсайдером испанского чемпионата. Но билась-то она с «Реалом» — с Мбаппе, Винисиусом, Джудом Беллингемом, Родригу.

Но не столько во владении мячом была, разумеется, соль, сколько в том, как «Барселона» им распоряжалась. Воздушная, стремительная, делавшая все в такт, она — благодаря скорости Педри, Бальде и Рафиньи, тонкости Ямаля, мудрости Роберта Левандовского и Гави — чуть ли не в каждой атаке подчеркивала исключительную хрупкость мадридской обороны: надави на нее пожестче — дриблингом, фланговым прорывом, неожиданной передачей вразрез — и развалится на кусочки, которые не собрать. И три пропущенных «Реалом» до перерыва, за половинку тайма, мяча, строго говоря, не тянули на ЧП. ЧП — это ведь когда что-то происходит вопреки, противореча ощущениям, логике. А эти мячи Ямаля, реализовавшего пенальти за фол Эдуардо Камавинги на Гави Левандовского и Рафиньи, сути игры соответствовали безупречно.

Второй тайм добавил этому финалу красок уже немножко иных оттенков, с налетом драмы и героизма. Тренер «Реала» Карло Анчелотти, конечно, рассчитывал, что пауза, разговоры о недопустимости так безбожно фальшивить в единоборствах благотворно скажутся на его команде. Но она моментально пропустила еще разок — от Рафиньи.

А затем внезапно перед «Реалом» забрезжил лучик надежды. VAR подтвердил, что вратарь Войцех Щенсный, останавливая перед штрафной Килиана Мбаппе, зацепил его ногой, арбитр Хесус Хиль Мансано назначил пенальти и выписал Щенсному красную карточку, а Родригу с назначенного за нарушение штрафного закрутил мяч в угол, намекнув, казалось, на то, что мадридцы еще поборются. Но оставшиеся полчаса матча были гимном не их настырности и мужеству, а поразительному хладнокровию каталонцев, которые обеспечили запасному голкиперу Иньяки Пенье спокойную жизнь вплоть до поединка с Мбаппе. Но когда Пенья лишал француза второго для того гола, истекало уже компенсированное время, и ничто не могло украсть у «Барселоны» трофей и победу, ценность которых до предела повысил контекст.

В этом смысле нынешняя взбучка даже приятнее для нее той, что она устроила «Реалу» в прошлом El Clasico, хотя в октябре в чемпионате в гостях обыграла его еще крупнее — 4:0. Но штука в том, что вскоре после того матча у «Барселоны» начались большие проблемы. Одна победа в семи встречах чемпионата в ноябре и декабре, отвратительная реализация моментов, потеря свежести и недавно убедительного лидерства в турнире, в котором отстававший «Реал» внезапно оказался впереди каталонцев на пять баллов, а «Атлетико» — на шесть. И надежды наставника Ханса-Дитера Флика на то, что новогодние каникулы помогут перезагрузиться, заново обрести уверенность в себе, подправить засбоившие настройки. Вояжем в Саудовскую Аравию «Барселона» с каникул как раз и вернулась, а от соблазна принять ее выступление в Суперкубке за доказательство того, что перезагрузка удалось, видимо, никому не деться.

Алексей Доспехов