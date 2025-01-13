Глава Крыма: проблему разлива мазута не решить, пока танкеры остаются в море

Проблему с разливом мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, невозможно решить полностью, пока поврежденные суда остаются в море. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Глава Крыма отметил, что пока танкеры не поднимут, все силы будут направлять на очистку отдельных участков, сегментов пляжей как в Краснодарском крае, так и в Крыму. Сергей Аксенов отметил, что в устранении последствий экологической катастрофы участвуют сотрудники гражданских служб и правоохранительных органов, военнослужащие и волонтеры.

Одной из главных задач глава Крыма называет максимально оперативный сбор нефтепродуктов в море, чтобы не допустить их выброса на берег. По словам господина Аксенова, за каждым участком пляжа закреплен ответственный. Берег Крыма регулярно обследуют, а обнаруженные мазутные пятна стараются ликвидировать максимально оперативно, в течение суток.

Татьяна Ручкина