В Ярославской области 4-6 апреля пройдут выборы в местные советы

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных округов в Ярославской области пройдут 4-6 апреля 2025 года по многомандатной системе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил министр регионального развития Евгений Чуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Выборы состоятся в 16 муниципальных округах, которые преобразованы из муниципальных районов в результате ликвидации двухуровневой системы местной власти (кроме Ярославля, Рыбинска и Переславль-Залесского округа). По словам Евгения Чуркина, многомандатная система ранее применялась на выборах в городских и сельских поселениях, избирателям она знакома. Кроме того, система позволяет не проводить повторных выборов в случае прекращения полномочий депутатов — мандат получает следующий кандидат, набравший максимальное число голосов. В каждом избирательном округе избиратели будут выбирать от 3 до 5 депутатов. Численность советов не уменьшится.

«Мы всех ориентировали, чтобы в муниципальном округе количество депутатов было равно или чуть более, чем сейчас в районных советах. В среднем число депутатов вырастет на 2-3 человека. В советах будет от 15 до 21 депутата в зависимости от численности населения»,— сказал «Ъ-Ярославль» Евгений Чуркин.

Выборы будут назначены территориальными избирательными комиссиями в середине января. После формирования советов муниципальных округов в течение месяца будут зарегистрированы новые уставы, затем объявят выборы новых глав. Их по конкурсу предстоит избрать депутатам муниципальных советов. Ориентировочно главы будут избраны в мае.

По словам Евгения Чуркина, здания, где сейчас расположены администрации поселений, сохранят свое назначение. В них разместятся подразделения администраций муниципальных округов, которые по-прежнему будут работать с жителями.

Антон Голицын