В Набережных Челнах окончательный вариант схемы маршрутов общественного транспорта будет сформирован в I квартале 2025 года. Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах окончательную схему маршрутов автобусов сформируют в I квартале 2025 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Челнах окончательную схему маршрутов автобусов сформируют в I квартале 2025 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В I квартале 2025 года с учетом всех пожеланий и обращений сформируем окончательный вариант сетки городских автобусных маршрутов», — заявил господин Магдеев.

Мэр Набережных Челнов отметил, что мнение местных жителей необходимо учитывать в первую очередь.

В конце 2024 года в городе представили обновленную маршрутную сеть. Вчера стало известно, что после обращений местных жителей в сеть движения общественного транспорта внесли изменения. Так, автобусный маршрут № 7 изменили на № 22, маршрут № 26 вернули и сделали закольцованным. Изменения также затронули маршруты № 4/6 и № 13.

Диана Соловьёва