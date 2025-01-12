В Челнах изменили ряд автобусных маршрутов после обращений местных жителей

В Набережных Челнах изменили ряд маршрутов общественного транспорта после обращений местных жителей. Об этом рассказала пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в своем Telegram-канале.

Решение о внесении изменений приняли после работы маршрутов общественного транспорта с 1 по 12 января.

Изменения затронули следующие маршруты в Набережных Челнах:

маршрут № 7 изменили на № 22;

автобусы по маршруту № 13 будут заезжать на ул. 40 лет Победы;

маршрут № 26 продолжит работу, но он будет закольцован;

маршруты № 4, 6 последуют до ул. Абдуллы Алиша, автобусы № 4 заедут на ул. Шамиля Усманова, а общественный транспорт под № 6 поедет в обратном направлении;

Остальные маршруты продолжат курсировать по измененной маршрутной сети.

Диана Соловьёва