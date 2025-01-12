Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челнах изменили ряд автобусных маршрутов после обращений местных жителей

В Набережных Челнах изменили ряд маршрутов общественного транспорта после обращений местных жителей. Об этом рассказала пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в своем Telegram-канале.

Решение о внесении изменений приняли после работы маршрутов общественного транспорта с 1 по 12 января.

Изменения затронули следующие маршруты в Набережных Челнах:

  • маршрут № 7 изменили на № 22;
  • автобусы по маршруту № 13 будут заезжать на ул. 40 лет Победы;
  • маршрут № 26 продолжит работу, но он будет закольцован;
  • маршруты № 4, 6 последуют до ул. Абдуллы Алиша, автобусы № 4 заедут на ул. Шамиля Усманова, а общественный транспорт под № 6 поедет в обратном направлении;

Остальные маршруты продолжат курсировать по измененной маршрутной сети.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...