«Для экосистемы Черного и Азовского морей это колоссальная угроза»

Количество дельфинов, погибших из-за разлива мазута в Черном море, за неделю увеличилось до 60, подсчитали в центре «Дельфа». Тела китообразных обнаружили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсинском районе и Сочи. В центре считают, что в ближайшие месяцы число погибших дельфинов может увеличиться. Научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка рассказал «Ъ-Кубань», что необходимо предпринять, чтобы помочь дельфинам Черного моря.

Владимир Латка

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«Дельфинам мы поможем, только если спасем их море. Спасать надо единую Азово-Черноморскую большую морскую экосистему, удар пришелся в самое сердце.

С точки зрения экологии, Керченский пролив — главная точка на карте двух морей. Это важнейший миграционный коридор на юге России. Сорок видов самых массовых и самых ценных рыб Черного и Азовского морей регулярно ходят через пролив с миграциями, часть используют его для нагула и нереста. Это важнейший район обитания азово-черноморской морской свиньи (азовка), здесь же, в Таманском заливе — важнейший родильный дом черноморских афалин. Здесь же — пересечение путей миграций и места зимовок десятков видов водоплавающих птиц. Равноценной по экологической значимости точки нет на карте России, да и во всем мире, возможно, тоже.

А загрязнитель коварен. Сейчас мазут М100 на 1 — 0,6 процента тяжелее воды в Черном море. Он медленно опускается на дно, но малейшее течение поднимает в толщу воды облака мазутных пятен.

Первые 20 дней после аварии нам везло. Благодаря штормовому нагону и встречному течению часть мазута поднимало к поверхности и выбрасывало на пляжи, часть уносило на большие глубины. Но с 5 января везение закончилось. Сейчас мазут выходит из разрушенных танков, расползается в придонных слоях над прикерченским мелководьем, скапливается в ямах, облепляет донные препятствия. Ближе к концу месяца усилятся компенсационные придонные течения в сторону пролива, тогда мазутные облака потащит течениями на поля водорослей в центре пролива, на рифы и банки по его краям, на опоры Керченского моста. Угроза тотального загрязнения всей южной половины пролива и всех подходов к нему предельно реальна.

Для экосистемы Черного и Азовского морей это колоссальная угроза. Последствия предсказать невозможно, но если несколько основных видов рыб откажутся от миграций через пролив на много лет, вся экосистема посыплется.

Что необходимо делать для моря и дельфинов — это срочно поднимать и тащить в бухту Камыш-Бурун все три обломка танкеров. Там на изолированной акватории можно будет организовать откачку дизтоплива, разогрев и откачку мазута.

Второе — надо защитить от загрязнения мазутом вход в протоку между косой Тузла и островом Тузла, причем не только створ, но и подход к ней, примерно на 4 – 5 километров, чтобы рыбы и морские млекопитающие легко ее находили. Это должны быть не мазутные стены, не черные сетки, а чистый тихий коридор. Учитывая подвижность мазута и предстоящее его массовое всплытие весной и летом при разогреве воды, это сложнейшая задача на весь период до конца осени.

Третье — надо начать разработку и реализацию плана устойчивого комплексного природопользования в проливе. Сейчас эта работа не ведется, значит есть системная ошибка, которую обязательно надо преодолеть. Проливу нужна особая система управления, эффективные механизмы защиты природы и коммуникаций.

Что касается оперативного спасения дельфинов — это мечты. Даже если все российские миллиардеры бросят на это все свои ресурсы, в нынешней обстановке не смогут спасти и сотой части дельфинов и морских свиней, которые будут в этом нуждаться».