Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Миланович и Приморац вышли во второй тур выборов президента Хорватии

Ни один из восьми претендентов на пост президента Хорватии не смог набрать более 50% голосов в первом туре выборов. Действующий глава государства Зоран Миланович лидирует с 49,12%, опередив независимого кандидата Драгана Примораца, который получил 19,38%. Это следует из данных Государственной избирательной комиссии (ГИК) после обработки 99,59% бюллетеней. Таким образом, они вышли во второй тур, который состоится 12 января 2025 года.

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Остальные шесть претендентов, предварительно, набирают 9% и менее голосов. Выборы завершились накануне, 29 декабря, явка составила 45,99%.

Зоран Миланович родился в 1966 году, окончил юрфак Загребского университета и Свободный университет в Брюсселе. В конце 1990-х годов он вступил в Социал-демократическую партию и с 2007 по 2020 год был ее председателем. В 2011—2016 годах господин Миланович возглавлял правительство Хорватии, которое вывело страну из рецессии. В январе 2020 года он был избран президентом страны.

Драган Приморац родился в 1965 году, окончил медфак Загребского университета. В начале 1990-х годов проживал в США. В 2003—2009 годах господин Приморац был министром науки, образования и спорта. В 2007—2009 годах состоял в правоцентристском Хорватском демократическом содружестве (ХДС). На этих выборах баллотируется как независимый кандидат, но пользуется поддержкой ХДС.

О позиции Зорана Милановича по украинскому конфликту — в материале «Ъ» «Хорватским военным закрыли украинское направление».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...