Миланович и Приморац вышли во второй тур выборов президента Хорватии

Ни один из восьми претендентов на пост президента Хорватии не смог набрать более 50% голосов в первом туре выборов. Действующий глава государства Зоран Миланович лидирует с 49,12%, опередив независимого кандидата Драгана Примораца, который получил 19,38%. Это следует из данных Государственной избирательной комиссии (ГИК) после обработки 99,59% бюллетеней. Таким образом, они вышли во второй тур, который состоится 12 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonio Bronic / Reuters Фото: Antonio Bronic / Reuters

Остальные шесть претендентов, предварительно, набирают 9% и менее голосов. Выборы завершились накануне, 29 декабря, явка составила 45,99%.

Зоран Миланович родился в 1966 году, окончил юрфак Загребского университета и Свободный университет в Брюсселе. В конце 1990-х годов он вступил в Социал-демократическую партию и с 2007 по 2020 год был ее председателем. В 2011—2016 годах господин Миланович возглавлял правительство Хорватии, которое вывело страну из рецессии. В январе 2020 года он был избран президентом страны.

Драган Приморац родился в 1965 году, окончил медфак Загребского университета. В начале 1990-х годов проживал в США. В 2003—2009 годах господин Приморац был министром науки, образования и спорта. В 2007—2009 годах состоял в правоцентристском Хорватском демократическом содружестве (ХДС). На этих выборах баллотируется как независимый кандидат, но пользуется поддержкой ХДС.

О позиции Зорана Милановича по украинскому конфликту — в материале «Ъ» «Хорватским военным закрыли украинское направление».