В Пулково из-за непогоды было задержано около 90 рейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге за день в связи с непогодой было задержано около 90 рейсов. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. В связи с задержками продолжаются надзорные мероприятия.

По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в петербургском аэропорту работает мобильная приемная ведомства.

Сегодня аэропорт дважды за день закрывался из-за непогоды. Сначала он прекращал работу с 8:33 до 13:30 мск. Во второй раз аэропорт закрылся в 16:30, возобновив прием и отправку рейсов через два часа. За время первого закрытия на запасные аэродромы ушли 33 самолета. В период второго закрытия на запасных аэродромах в Москве призмелились 17 самолетов.