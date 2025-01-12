Аэропорт Пулково снова приостановил работу из-за непогоды

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил работу с 16:30 до 17:10 мск, сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее сегодня, 12 января, аэропорт уже временно прекращал работу с 8:33 до 13:30. За это время из-за сильного снегопада на запасные аэродромы ушли 33 самолета. Около 50 рейсов были задержаны.

«В районе санкт-петербургского аэропорта Пулково продолжаются сильные ливневые осадки в виде снега»,— говорится в сообщении Росавиации. Уточняется, что с момента возобновления работы аэропорт успел обслужить на прилет и вылет более десяти рейсов. Теперь до нового возобновления работы возможны «уходы» самолетов, совершающих рейсы в Пулково, на запасные аэродромы.

Накануне, 11 января, из-за погодных условий в Пулково отменили 10 рейсов и задержали 16, следует из информации на онлайн-табло.