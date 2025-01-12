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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Пулково возобновил работу после повторного закрытия из-за погоды

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снова возобновил работу. Ранее сегодня, 12 января, аэропорт дважды закрывался из-за непогоды. Как сообщила пресс-служба Росавиации, в период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.

«По данным Пулково, свыше 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта на перроне и в терминале, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники»,— говорится в сообщении Росавиации.

Аэропорт дважды за день закрывался из-за непогоды. Сначала он прекращал работу с 8:33 до 13:30 мск. Во второй раз аэропорт закрылся в 16:30. За время первого закрытия на запасные аэродромы ушли 33 самолета. Около 50 рейсов было задержано.

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