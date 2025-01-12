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Коммерсантъ FM
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В Хорватии завершилось голосование во втором туре президентских выборов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на президентских выборах после подсчета первых голосов избирателей во втором туре. Государственная избирательная комиссия обработала 45,33% протоколов. Господин Миланович набирает 71% голосов. Его соперник, министр образования Драган Приморац, набирает 28,98% голосов.

В первом туре действующий президент набрал 49,12%, опередив Драгана Примораца, который получил 19,38%. Остальные шесть претендентов предварительно набирают 9% и менее голосов. Первый тур завершился 29 декабря, явка составила 45,99%.

Зоран Миланович родился в 1966 году, окончил юрфак Загребского университета и Свободный университет в Брюсселе. В конце 1990-х годов он вступил в Социал-демократическую партию и с 2007 по 2020 год был ее председателем. В 201–2016 годах господин Миланович возглавлял правительство Хорватии, которое вывело страну из рецессии. В январе 2020 года он был избран президентом страны.

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