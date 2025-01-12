В команде Трампа назвали нереалистичным возврат Украине потерянных территорий

Избранный президент США Дональд Трамп не считает возможным вернуть Украине все потерянные территории, вошедшие в состав России. Это же мнение начинает разделять весь мир, заявил советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

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Фото: Mark Schiefelbein / AP Майк Уолц

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность»,— сказал он в интервью ABC News.

Летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вернуть Украине потерянные территории может помочь дипломатия, а не сила. Он также заявил, что весь мир должен оказать давление на правительство России, чтобы вынудить его начать переговоры. Осенью 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Подробнее о попытках урегулирования конфликта — в публикации «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».