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Коммерсантъ FM
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В команде Трампа назвали нереалистичным возврат Украине потерянных территорий

Избранный президент США Дональд Трамп не считает возможным вернуть Украине все потерянные территории, вошедшие в состав России. Это же мнение начинает разделять весь мир, заявил советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

Майк Уолц

Майк Уолц

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Майк Уолц

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность»,— сказал он в интервью ABC News.

Летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вернуть Украине потерянные территории может помочь дипломатия, а не сила. Он также заявил, что весь мир должен оказать давление на правительство России, чтобы вынудить его начать переговоры. Осенью 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Подробнее о попытках урегулирования конфликта — в публикации «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».

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Кадры и события СВО за январь

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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