МИД России рассказал о переговорах Лаврова и Фидана

МИД России сообщил о телефонном разговоре министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Как рассказали в министерстве, они обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине. Также особое внимание во время переговоров было уделено необходимости не допустить риски для обеспечения энергетической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сергей Лавров и Хакан Фидан также обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования путем организации инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии и всех внешних игроков, способных содействовать поиску соответствующих договоренностей»,— говорится в сообщении МИД России.

В начале января Хакан Фидан не исключил возможность проведения военной операции против формирований Рабочей партии Курдистана в Сирии. По его словам, Анкара выдвинула ультиматум по этому вопросу.

Об интересах Турции в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».