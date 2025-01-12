МИД России рассказал о переговорах Лаврова и Фидана
МИД России сообщил о телефонном разговоре министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Как рассказали в министерстве, они обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине. Также особое внимание во время переговоров было уделено необходимости не допустить риски для обеспечения энергетической безопасности.
Сергей Лавров и Хакан Фидан
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Сергей Лавров и Хакан Фидан также обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования путем организации инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии и всех внешних игроков, способных содействовать поиску соответствующих договоренностей»,— говорится в сообщении МИД России.
В начале января Хакан Фидан не исключил возможность проведения военной операции против формирований Рабочей партии Курдистана в Сирии. По его словам, Анкара выдвинула ультиматум по этому вопросу.
Об интересах Турции в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».