Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Польша закрыла небо для летевшей в Россию словацкой делегации

Польша запретила делегации из Словакии лететь в Россию через свою территорию, рассказал глава словацкой партии SNS Андрей Данко на странице в сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Позднее пресс-службa SNS сообщила, что их самолет полетит в обход польской территории.

Андрей Данко

Андрей Данко

Фото: @stranaSNS

Андрей Данко

Фото: @stranaSNS

«Поляки запретили полеты над своей территорией, поэтому мы летим в Россию через Чехию и Германию»,— рассказал господин Данко. Власти Польши ситуацию не комментировали.

Ранее господин Данко заявлял, что цель его поездки в РФ — обсуждение перспектив сотрудничества Словакии и России в области энергетики.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». Тем не менее, по сообщению словацкого премьер-министра, Владимир Путин гарантировал, что поставки газа в Словакию будут осуществляться стабильно.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...