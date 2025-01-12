Польша закрыла небо для летевшей в Россию словацкой делегации
Польша запретила делегации из Словакии лететь в Россию через свою территорию, рассказал глава словацкой партии SNS Андрей Данко на странице в сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Позднее пресс-службa SNS сообщила, что их самолет полетит в обход польской территории.
Андрей Данко
Фото: @stranaSNS
«Поляки запретили полеты над своей территорией, поэтому мы летим в Россию через Чехию и Германию»,— рассказал господин Данко. Власти Польши ситуацию не комментировали.
Ранее господин Данко заявлял, что цель его поездки в РФ — обсуждение перспектив сотрудничества Словакии и России в области энергетики.
Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». Тем не менее, по сообщению словацкого премьер-министра, Владимир Путин гарантировал, что поставки газа в Словакию будут осуществляться стабильно.