Польша закрыла небо для летевшей в Россию словацкой делегации

Польша запретила делегации из Словакии лететь в Россию через свою территорию, рассказал глава словацкой партии SNS Андрей Данко на странице в сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Позднее пресс-службa SNS сообщила, что их самолет полетит в обход польской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Данко

Фото: @stranaSNS Андрей Данко

Фото: @stranaSNS

«Поляки запретили полеты над своей территорией, поэтому мы летим в Россию через Чехию и Германию»,— рассказал господин Данко. Власти Польши ситуацию не комментировали.

Ранее господин Данко заявлял, что цель его поездки в РФ — обсуждение перспектив сотрудничества Словакии и России в области энергетики.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». Тем не менее, по сообщению словацкого премьер-министра, Владимир Путин гарантировал, что поставки газа в Словакию будут осуществляться стабильно.