Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7635. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5350. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5030. 6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4210. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 8 (8). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3535. 9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3520. 10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3200. 11 (12). Томми Пол (США) — 3195. 12 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3195. 13 (13). Хольгер Руне (Дания) — 2910. 14 (14). Юго Эмбер (Франция) — 2765. 15 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2600. 16 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2560. 17 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 2555. 18 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2530. 19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410. 20 (21). Бен Шелтон (США) — 2280… 63 (62). Роман Сафиуллин — 823… 97 (99). Павел Котов (оба — Россия) — 612.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9656 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8120. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6888. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5399. 5 (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325. 6 (7). Джессика Пегула (США) — 4801. 7 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4723. 8 (8). Эмма Наварро (США) — 3409. 9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3213. 10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3151. 11 (11). Даниэль Коллинз (США) — 3147. 12 (12). Паула Бадоса (Испания) — 2958. 13 (13). Диана Шнайдер — 2895. 14 (20). Мэдисон Кис (США) — 2680. 15 (15). Мирра Андреева — 2665. 16 (14). Анна Калинская (обе — Россия) — 2637. 17 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2554. 18 (18). Марта Костюк (Украина) — 2364. 19 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2228. 20 (21). Каролина Мухова (Чехия) — 2079… 21 (26). Людмила Самсонова — 2070… 31 (27). Екатерина Александрова — 1713. 32 (28). Анастасия Павлюченкова — 1675... 36 (35). Анастасия Потапова — 1434... 57 (57). Полина Кудерметова — 1036… 62 (62). Камилла Рахимова — 987…73 (75). Анна Блинкова — 898... 75 (77). Вероника Кудерметова — 888… 86 (86). Эрика Андреева (все — Россия) — 838.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.