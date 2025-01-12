Пассажирка такси погибла после столкновения машины с электричкой под Петербургом

Полиция проводит проверку по факту столкновения электропоезда с легковым автомобилем во Всеволожском районе Ленобласти. Происшествие случилось в воскресенье, 12 января, в 07:45 на железнодорожном переезде «Щеглово — Кирпичный завод». Инцидент окончился трагически.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, неустановленный водитель за рулем автомобиля такси Geely Coolray не справился с управлением и выехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пригородным электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП погибла неустановленная женщина — пассажирка такси. Она скончалась на месте от полученных травм. В результате столкновения в электропоезде, по предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в полиции.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности участников ДТП. По факту случившегося собственную проверку организовала также Северо-Западная транспортная прокуратура.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что пенсионер погиб в Ленинградской области, попав под электричку на железнодорожной станции Горы. Пожилой мужчина потерял равновесие и упал на ж/д пути.

Андрей Цедрик