Следствию указали на Дмитрия Савельева

Как стало известно «Ъ», Генеральная прокуратура РФ возвратила в СКР для дополнительного расследования уголовное дело по обвинению экс-компаньона бывшего сенатора Дмитрия Савельева Сирина Бадрутдинова. Предприниматель обвиняется следствием в растрате в 2018–2019 годах 74 млн руб., принадлежавших их совместной с Савельевым строительной компании «Спецстройсервис». Сирин Бадрутдинов отрицает свою вину, утверждая, что средства из «Спецстройсервиса» выводились в интересах Дмитрия Савельева, являвшегося основным собственником бизнеса. Надзор пришел к такому же выводу. Пока же экс-сенатор арестован по обвинению в подготовке убийства другого своего делового партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура потребовала от следствия разобраться с возможными махинациями со стороны бывшего сенатора Дмитрия Савельева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Прокуратура потребовала от следствия разобраться с возможными махинациями со стороны бывшего сенатора Дмитрия Савельева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным «Ъ», в конце 2024 года Следственный комитет РФ передал уголовное дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд. Изучив поступившие материалы, прокуратура не согласилась с трактовкой событий, связанных с выводом средств из ООО «Спецстройсервис», данной следователями, и возвратила дело для дополнительного расследования. Надзорный орган указал, что обвинение Бадрутдинова и других фигурантов в хищении средств компании не соответствует закону и противоречит собранным доказательствам, а материалы дела указывают на противоправную деятельность бывшего сенатора Дмитрия Савельева, в чьих интересах в 2018–2019 годах и выводились средства из «Спецстройсервиса».

Практически одновременно с возвращением дела, в декабре 2024 года, бывший сенатор Савельев был привлечен арбитражным судом Москвы к субсидиарной ответственности по обязательствам еще одной некогда общей с Бадрутдиновым строительной компании — «Уралстройнефть». Как и в случае со «Спецстройсервисом», Савельев через принадлежавшее ему ООО «Риалти Центр» являлся основным собственником «Уралстройнефти», владея 70% доли уставного капитала, в то время как доля Бадрутдинова составляла 21%. Сумма обязательств «Уралстройнефти», а теперь и лично Савельева перед кредиторами может превысить 3 млрд руб. Обосновывая свое решение, арбитражный суд Москвы отметил, что Дмитрий Савельев имел полный контроль над предприятием, в связи с чем решения о совершении сделок по выводу активов «Уралстройнефти» принимались с его ведома и одобрения. Таким образом, как указал суд, «имеется прямая связь между недобросовестными действиями Дмитрия Савельева и невозможностью полного погашения требований кредиторов ООО "Уралстройнефть"».

Одной из сделок, совершенных с целью вывода активов «Уралстройнефти», арбитражный суд Москвы признал контракт о выполнении строительно-монтажных работ на сумму 86 млн руб. с ООО «Монтажтехстрой».

Как указал суд, фактически эта компания работы по контракту не выполняла, а закрывающие документы были подписаны формально с целью прикрытия намерения участников сделки по выводу денежных средств из «Уралстройнефти».

В настоящее время в отделе полиции по Лениногорскому району Татарстана проводится проверка на предмет мошеннических действий генерального директора ООО «Уралстройнефти» Наиля Муртазина, считавшегося доверенным лицом Дмитрия Савельева, при заключении и исполнении указанного контракта с ООО «Монтажтехстрой».

В то же время еще в 2021 году СУ СКР по Татарстану в отношении Муртазина было возбуждено уголовное дело по факту вывода из ООО «Спецстройсервис», также находившего под его управлением, 143 млн руб. под предлогом оплаты строительных работ по фиктивному контракту с тем же самым ООО «Монтажтехстрой». Тогда фигурант от имени «Спецстройсервиса», полагает следствие, также заключил фиктивный контракт с подконтрольным ему же «Монтажтехстроем» о выполнении строительных работ в рамках проекта ПАО «Транснефть» «Расширение трубопроводной системы "Восточная Сибирь—Тихий океан"». После поступления на счета «Спецстройсервиса» средств от «Транснефти» по распоряжению Наиля Муртазина указанную выше сумму перечислили «Монтажтехстрою». Как отражено в постановлении следователя (имеется в распоряжении «Ъ»), в действительности никакие работы «Монтажтехстрой» на объекте ПАО не выполнял, а направленные ему деньги были похищены Наилем Муртазиным «и иными лицами».

В марте 2022 года дело Наиля Муртазина было изъято из производства СУ СКР по Татарстану и передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Но в Главном следственном управлении СКР о деле Наиля Муртазина как бы забыли — на протяжении более двух с половиной лет никаких процессуальных решений в связи с ним не принималось. Как стало известно «Ъ», после возвращения Генпрокуратурой уголовного дела надзорным органом также проводится проверка по жалобе о непривлечении следственным органом Муртазина к ответственности за вывод средств из «Спецстройсервиса» при «наличии явных оснований» для этого.

Сам Наиль Муртазин, как и Дмитрий Савельев, привлечен арбитражным судом Москвы к субсидиарной ответственности по обязательствам «Уралстройнефти». Вместе с ними отвечать перед кредиторами компании будет и помощница бывшего сенатора Ирина Кудряшова. Суд указал, что она подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, поскольку выполняла функции доверительного управляющего активами Дмитрия Савельева, фактически реализуя функцию номинального руководителя. Ирина Кудряшова фигурирует как в уголовном деле «Спецстройсервиса», так и в деле о подготовке Савельевым заказного убийства.

По сведениям источника «Ъ», сразу после ареста сенатора она покинула Россию.

Оснований же для привлечения к субсидиарной ответственности Сирина Бадрутдинова арбитражный суд Москвы не усмотрел, указав, что он не являлся лицом, контролирующим «Уралстройнефть», не принимал решений о заключении сделок по выводу активов компании и не являлся выгодоприобретателем по ним.

Что касается уже расследуемого уголовного дела в отношении Дмитрия Савельева, то напомним, что, по версии следствия, весной 2024 года ветеран-«афганец» Юрий Нефедов получил от сенатора Савельева через его помощницу $100 тыс. За вознаграждение он должен был ликвидировать экс-партнера сенатора по бизнесу Сергея Ионова, отбывавшего срок в колонии. За половину суммы к заказу подключился тульский авторитет Сергей Дюков (Дюк). Все они были задержаны, после того как сотрудник УФСИН, к которому злоумышленники обратились за помощью, передал информацию в ФСБ.

Защита экс-сенатора отмечает, что тот не признает свою причастность к противоправной деятельности.

Николай Сергеев