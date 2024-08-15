Сенатора Савельева проверят на растрату

Как стало известно “Ъ”, в СКР обратился бывший компаньон сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Сирин Бадрутдинов, находящийся под следствием по уголовному делу о растрате средств из их строительной компании ООО «Спецстройсервис». Предприниматель просит председателя СКР Александра Бастрыкина еще раз проверить обстоятельства своего уголовного преследования и прекратить его за отсутствием состава преступления, а заодно дать оценку действиям сенатора Савельева, уже арестованного по обвинению в подготовке убийства. Из материалов дела о растрате следует, что средства, которые выводились из ООО, получали структуры, связанные с парламентарием. Участие в бизнесе господина Савельева может стать основанием для конфискации его активов.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев (слева) во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В заявлении на имя Александра Бастрыкина говорится, что в 2017 году сенатор Савельев через связанные с ним бизнес-структуры стал фактическим собственником ООО «Спецстройсервис», получив 70% доли уставного капитала компании. Еще 30% остались у основателя ООО Сирина Бадрутдинова. Компания занималась строительством различных объектов, в том числе по контрактам с ПАО «Транснефть».

Став основным владельцем ООО, сенатор передал управление компанией новому совету директоров, отстранив господина Бадрутдинова от руководства. В 2020 году по инициативе господина Савельева СУ СКР по Южному административному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении Сирина Бадрутдинова по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он вывел 74 млн руб. из их общей с господином Савельевым компании на подставные фирмы. В последующем дело для объективности расследования передали в центральный аппарат СКР.

Разбирательство продолжается уже четыре с половиной года, и все это время господин Бадрутдинов отрицает свою вину в хищениях, утверждая, что средства из «Спецстройсервиса» выводились в интересах сенатора Савельева, являвшегося основным собственником бизнеса.

Согласно позиции господина Бадрутдинова, в 2017–2018 годах господин Савельев, «угрожая ему расправой» и «ссылаясь на свой высокий статус», требовал передавать ему средства со счетов ООО. Для этого помощница сенатора Ирина Кудряшова, та самая, что передавала вознаграждение от господина Савельева в уголовном деле о подготовке им убийства, направляла на электронную почту сотрудника компании Игоря Барова реквизиты подконтрольных сенатору юрлиц, в адрес которых и проводились перечисления. Кроме того, господин Баров «систематически» встречался с госпожой Кудряшовой в Москве и вручал ей наличные для сенатора.

О получении денег госпожа Кудряшова писала и передавала господину Барову расписки. Эти документы на сумму не менее 80 млн руб. были выданы Игорем Баровым следствию. Сама госпожа Кудряшова в ходе расследования признала, что встречалась с Игорем Баровым и писала ему расписки, однако деньги от него якобы не получала. Следствием по данным документам была назначена и проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила, что по своей форме и содержанию они являются расписками, содержащими сведения о получении госпожой Кудряшовой денег. Сам господин Баров был проверен экспертом-полиграфологом, подтвердившим, что его показания о передаче средств для сенатора Савельева достоверны. Госпожа Кудряшова отрицает и принадлежность ей электронного почтового ящика sol@bdr7.ru, с которого направлялись реквизиты счетов юрлиц для перечисления средств ООО «Спецстройсервис». Как установило следствие, почтовый ящик был зарегистрирован на некоего Василия Морозова.

На допросе господин Морозов сообщил, что не помнит обстоятельств регистрации на свое имя данной почты. При этом с 2017 года он работает электриком в ООО «Торговый центр Алтуфьево», бенефициаром которого является Дмитрий Савельев.

С 2017 года по июль 2024 года учредителем этой компании выступала все та же госпожа Кудряшова. Интересно, что всех троих фигурантов — Морозова, Кудряшова и Савельева — в деле о растрате представлял один и тот же адвокат.

Между тем господин Бадрутдинов обращает внимание председателя СКР и на то, что в конце 2018 года он говорил господину Савельеву о необходимости прекратить вывод средств из «Спецстройсервиса», поскольку это может привести к банкротству предприятия, на что сенатор ответил отказом, якобы угрожая «устранить» его в случае «воспрепятствования». Спустя время, как и прогнозировал заявитель Бадрутдинов, в результате вывода средств и неумелого руководства пришедшего совета директоров «Спецстройсервис» был обанкрочен.

Как полагает экс-глава компании, господин Савельев инициировал возбуждение уголовного дела в отношении него, чтобы самому уйти от ответственности перед банками за личные поручительства по выданным ООО кредитам и за сорванные контракты. Один из крупных банков подал к сенатору иск, но затем отозвал его из суда.

Чем известен сенатор Дмитрий Савельев Дмитрий Владимирович Савельев родился 3 августа 1968 года в Нижнем Новгороде. В 1997 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «экономика и управление производством», в 2000 году — юридический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Савельев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Савельев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Работал на нижегородском заводе по производству судовых двигателей — ОАО РУМО — контролером 3-го разряда, рабочим. В 1986–1988 годах проходил срочную воинскую службу в Афганистане в 345-м отдельном парашютно-десантном полку (про девятую роту из того полка был снят одноименный фильм режиссера Федора Бондарчука), был заместителем командира взвода. По его словам, «делали зачистку местности, уничтожали боевые базы и укрепрайоны "духов"». После службы в армии создал и возглавил торговый дом «Савва». С 1994 по 1995 год — гендиректор АООТ «Лукойл-Уфа», в 1995–1997 годах — гендиректор АООТ «Лукойл-Нижний Новгород». С 1996 по 1997 год являлся вице-президентом по коммерческим вопросам нижегородской нефтяной компании ОАО «Норси-ойл». В 1997 году возглавил «Норси-ойл» (сменил на этом посту будущего председателя правительства РФ Сергея Кириенко), одновременно возглавлял совет директоров ЗАО «Нефтехим». С 1998 года — депутат заксобрания Нижегородской области, одновременно входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики. В 1998–1999 годах возглавлял ОАО «Транснефть». В сентябре 1999 года был снят с поста главы «Транснефти», восстановился в должности через суд. В 1999 году являлся членом совета директоров Союза нефтеэкспортеров России. С 1999 по 2016 год — депутат Госдумы. В 1999 году избирался самовыдвиженцем, входил во фракцию «Союза правых сил», являлся заместителем главы комитета по энергетике, транспорту и связи. В 2003 году выдвигался от блока «Родина», в 2007 и 2011 годах — от «Единой России». В разное время являлся членом комитета по бюджету и налогам, а также членом комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2011–2016 годах был первым заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. В 2001 году неудачно баллотировался на пост губернатора Нижегородской области: по итогам первого тура занял четвертое место с 12,58% голосов. В 2002 году был одним из учредителей незарегистрированной Партии прав человека. С октября 2016 года — член Совета федерации от Тульской области, в сентябре 2021 года был переназначен на эту же должность. С 2019 по 2021 год входил в топ-100 богатейших чиновников по версии Forbes. В 2016–2023 годах — член комитета по бюджету и финансовым рынкам, с 2023 года — член комитета по экономической политике. Являлся членом экспертно-консультативного совета при председателе Счетной палаты, членом президиума Тульского регионального политсовета партии «Единая Россия», а также председателем попечительского совета Тульского суворовского военного училища. Награжден орденами Почета, Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, двумя медалями «За отвагу». Кандидат юридических наук. Женат, пятеро детей.

Чертановским райсудом Москвы по ходатайству СУ СКР в отношении господина Бадрутдинова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако через полгода по просьбе все того же следствия арест райсудом был заменен на заключение под стражу якобы в связи с нарушением фигурантом запрета покидать квартиру. Московский городской суд отменил это решение как необоснованное, вернув Сирина Бадрутдинова под домашний арест.

Сам бизнесмен теперь не исключает, что, учитывая обстоятельства уголовного дела в отношении сенатора Савельева, последний мог готовить и на него покушение в СИЗО.

Дмитрий Савельев, напомним, 2 августа был арестован Басманным райсудом и обвиняется ГСУ СКР в организации подготовки убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, он хотел ликвидировать своего бывшего делового партнера Сергея Ионова, когда тот отбывал наказание в расположенной в Калужской области колонии. За $100 тыс. заказ вызвался осуществить ветеран войны в Афганистане, который предложил исполнить его сотруднику ФСИН. Однако тот обратился в правоохранительные органы, инсценировавшие смерть заключенного и предоставившие помощнице сенатора соответствующие документы. Свою вину в данном преступлении господин Савельев категорически отрицает.

Во время следственных действий по уголовному делу в отношении господина Бадрутдинова сенатор признавал, что участвовал в бизнесе, но свою причастность к возможным хищениям отрицал. С другой стороны, предпринимательская деятельность господина Савельева, которая, по данным “Ъ”, зафиксирована в уголовном деле о растрате, может послужить основанием для исковых требований Генпрокуратуры о конфискации его активов как имеющих незаконное происхождение.

Николай Сергеев