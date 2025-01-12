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В Казани возбудили дело из-за забытого на улице воспитанника детского сада

В Казани возбудили уголовное дело по факту оставления на улице полуторагодовалого мальчика. Ребенок являлся воспитанником частного детского сада. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

В СМИ появилась информация, что в одном из частных детских садов в Казани воспитатель забыла на прогулке полуторагодовалого мальчика. Сообщается, что ребенок в течение часа находился на улице без присмотра.

В СК возбудили уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что ведомство Ново-Савиновского района проверяет информацию о забытом на улице мальчике.

Диана Соловьёва

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