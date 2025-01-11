В Подмосковье сгорела психиатрическая больница

В подмосковной Яхроме сгорело здание психиатрической больницы №5. Спасены четыре человека. Пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области, пожар начался сегодня днем, 11 января. Горела кровля здания больницы на площади 1 тыс. кв. м. В настоящий момент открытое горение локализовано.

МЧС уточнило, что спасены четыре человека. Минздрав Подмосковья сообщил «РИА Новости», что в психиатрической больнице не было пациентов, так как здание находится на ремонте. В момент возгорания там находились рабочие.