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Коммерсантъ FM
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Работу аэропорта Нижнекамска ограничили третий раз за день

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram, что аэропорт Нижнекамска в 20:00 третий раз за день ограничил прием и отправку самолетов. Ограничения снимались на 40 минут.

Первые ограничения в аэропорте Нижнекамска ввели в 8:00 мск, их сняли в 8:30 мск. Затем прием и отправка самолетов были ограничены с 16:30 мск до 19:20 мск.

Всего за сутки ограничения на прием и отправку самолетов вводились в восьми аэропортах России — в Казани, Нижнекамске, Ульяновске, Саратове, Самаре, Ижевске, Кирове и Уфе. В четырех из них работа все еще приостановлена. Росавиация объясняет введение ограничений обеспечением безопасности полетов.

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