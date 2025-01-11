Олаф Шольц стал кандидатом в канцлеры Германии
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально утвердила канцлера Олафа Шольца кандидатом на новый срок главы правительства. Правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) также утвердила кандидатом от партии Алису Вайдель.
Фото: Axel Schmidt / Reuters
Как передает Welt, на съезде СДПГ Олаф Шольц выступил с предвыборной речью, которая длилась более 50 минут. 600 делегатов приветствовали его аплодисментами на протяжении шести минут. В своей речи господин Шольц заявил, что Германия находится «на перепутье», а также упомянул конфликт на Украине и рост популярности правых партий.
АдГ впервые в своей истории выбрала кандидата на пост канцлера. Алиса Вайдель в своей речи заявила, что в случае ее победы Германия возобновит покупку российского газа и проведет ремиграцию — принудительную высылку всех иммигрантов.
Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно последним опросам общественного мнения, ни одна партия не набирает большинства голосов. За консервативную фракцию ХДС/ХСС готовы проголосовать 30% избирателей, за СДПГ и партию «Зеленые» — около 15%. АдГ может набрать около 20%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Германия меняет канцлера».