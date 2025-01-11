Олаф Шольц стал кандидатом в канцлеры Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально утвердила канцлера Олафа Шольца кандидатом на новый срок главы правительства. Правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) также утвердила кандидатом от партии Алису Вайдель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Axel Schmidt / Reuters

Как передает Welt, на съезде СДПГ Олаф Шольц выступил с предвыборной речью, которая длилась более 50 минут. 600 делегатов приветствовали его аплодисментами на протяжении шести минут. В своей речи господин Шольц заявил, что Германия находится «на перепутье», а также упомянул конфликт на Украине и рост популярности правых партий.

АдГ впервые в своей истории выбрала кандидата на пост канцлера. Алиса Вайдель в своей речи заявила, что в случае ее победы Германия возобновит покупку российского газа и проведет ремиграцию — принудительную высылку всех иммигрантов.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно последним опросам общественного мнения, ни одна партия не набирает большинства голосов. За консервативную фракцию ХДС/ХСС готовы проголосовать 30% избирателей, за СДПГ и партию «Зеленые» — около 15%. АдГ может набрать около 20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германия меняет канцлера».