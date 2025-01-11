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Коммерсантъ FM
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Правительство направит более 15 млрд рублей на угольные объекты в ДНР и ЛНР

Донецкая и Луганская народные республики будут получать субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по гидрогеологической и экологической безопасности на угольных объектах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин (.pdf).

В 2025 году ДНР и ЛНР получат свыше 4 млрд руб., в 2026 году — более 5,2 млрд руб., в 2027 году — более 6,3 млрд руб. Средства будут направлены в рамках государственной программы «Развитие энергетики». В правительстве пояснили, что субсидии предназначены для разработки проектной документации и проведения работ по строительству и реконструкции водоотливных комплексов на предприятиях угольной промышленности, которые работают в присоединенных регионах, а также для формирования прогноза гидрогеологической ситуации.

В 2023 году Минэнерго России разработало концепцию реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Она предполагает привлечение частного капитала в отрасль для повышения ее рентабельности. По данным министерства угля ДНР, на начало 2024 года в управлении республиканских ГУП уже находилось 17 действующих шахт.

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