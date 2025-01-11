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Коммерсантъ FM
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При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области пострадали два человека

В результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль на участке дороги Черемошное—Октябрьский пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двоих мужчин доставляют в городскую больницу Белгорода.

По словам Вячеслава Гладкова, у одного из мужчин диагностированы баротравма и ушиб ноги, у второго — баротравма. «Вся необходимая помощь оказывается»,— написал глава региона в Telegram.

Господин Гладков также сообщил об атаке на коммерческий объект в поселке Борисовка Борисовского района. Повреждена кровля одного здания.

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