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Жителя Сочи обвиняют в убийстве и покушении на двойное убийство

Суд заключил под стражу жителя Сочи, обвиняемого в убийстве знакомого и покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По информации силовиков, 9 января обвиняемый и его жертва встретились возле одного из домов на улице Донской. Во время разговора между ними возникла ссора, в результате которой сочинец не менее 10 раз ударил ножом своего знакомого. Кроме того, он один раз ударил ножом в область бедра жену своего оппонента. После этого случайные свидетели смогли задержать нападавшего.

Несмотря на оказанную помощь, пострадавший скончался в машине скорой помощи. Жизни его жены ничего не угрожает.

Александр Орлов

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