Аэропорт Саратова приостановил работу в целях безопасности

Международный аэропорт Гагарин в городе Саратове временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на прием и отправку самолетов сегодня, 11 января, также вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Они действовали около получаса — с 8:00 до 8:30 мск. За это время два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.