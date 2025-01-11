Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска возобновили работу

Ограничения в работе аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска были сняты в 8:30 мск, сообщили в Росавиации. Авиагавани приостанавливали работу в целях безопасности.

В период действия ограничений два воздушных судна, которые летели в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все меры для обеспечения безопасности полетов, рассказали в ведомстве.

В ночь на 11 января силы ПВО сбили 85 БПЛА над шестью российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны. В Тамбовской области после атаки беспилотников есть пострадавшие.

Подробности о произошедшем — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».