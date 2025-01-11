В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5
В ночь на 11 января в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: Андрей Куценко
По шкале Рихтера интенсивность подземных толчков составила 2 балла. В МЧС заявили, что обращений от населения не поступало.
«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение в районе Сочи произошло в 4:47 на глубине 5 км. Эпицентр расположен 9 км к востоку-северо-востоку от Дагомыса, вблизи Ореховки.
Telegram-канал «Любимый Сочи» опубликовал скриншоты с комментариями жителей курорты, судя по которым, десятки горожан ощутили подземные толчки.