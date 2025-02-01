2 февраля исполняется 77 лет заместителю председателя Совета федерации РФ Юрию Воробьеву

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Воробьев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Юрий Леонидович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Знаю Вас много лет. Дорожу сложившимися между нами добрыми товарищескими отношениями. Неоднократно убеждался в Вашей преданности Отечеству и высочайшем профессионализме. Можно с уверенностью утверждать, что Вы состоялись как государственный и общественный деятель, по-настоящему закаленный в парламентских «баталиях» политик. Более полувека Вы посвятили самоотверженному служению Отечеству, эффективному решению важнейших задач в интересах наших граждан. Трудно переоценить Ваш личный вклад в становление и развитие современной, эффективной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление безопасности страны, совершенствование российского законодательства. Радует, что, отмечая свой день рождения, Вы полны энергии, готовы продолжать трудиться на благо Родины. Вы заслужили гораздо больше, чем «отлично», за свой неустанный труд, по праву заработав «аж две семерки». Убежден: Ваши лучшие качества в совокупности с целеустремленностью, требовательным и одновременно нешаблонным подходом к делу будут и далее в полной мере востребованы. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений и всего наилучшего.

2 февраля исполняется 57 лет председателю совета директоров Группы компаний «Дело», председателю Высшего совета Федерации гандбола России Сергею Шишкареву

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РФ, продюсер Михаил Турецкий:

— Уважаемый Сергей Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! На протяжении многих лет Вы управляете огромным бизнесом, который приносит пользу стране и миллионам людей. За что бы Вы ни взялись, Вам во всем благоволит судьба — и в предпринимательстве, и в жизни, и в семейных делах. Своим успехом Вы щедро делитесь с окружающими, поддерживаете спорт и искусство, занимаетесь меценатством и благотворительностью. Вы человек многогранный, творческий, харизматичный. Знайте, что для нашего коллектива всегда огромная радость и честь петь у Вас на мероприятиях и вместе с Вами. Желаю Вам крепкого здоровья, много лет жизни и счастья Вашему дому!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»