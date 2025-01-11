Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили работу

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщила Росавиация. Уточняется, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 85 БПЛА над шестью российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями. В Тамбовской области беспилотники врезались в два жилых дома, есть пострадавшие.

В предыдущий раз Казань подверглась атаке беспилотников 21 декабря 2024 года. Были ранены несколько человек, СКР возбудил дело о теракте.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».