«Молот» вновь победил с помощью буллитов

Пермский хоккейный клуб «Молот» сегодня победил во втором в этом году домашнем матче - у новокузнецкого «Металлурга». Основное и дополнительное время поединка, как и в предыдущем поединке против барнаульского «Динамо», завершилось вничью - 2:2. Голы в составе хозяев льда забили Максим Кицын и Владимир Михасенок.

В серии буллитов вновь удачливее были хоккеисты «Молота». Решающий бросок на счету Артема Гареева. В итоге победа подопечных Евгения Попихина была со счетом 3:2.

Следующая игра на стадионе «Молот» состоится 12 января. Соперником будет красноярский «Сокол».