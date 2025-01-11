Если долго мучиться…

До российского проката добрался «Мегалополис» 85-летнего Фрэнсиса Форда Копполы — opus magnum одного из величайших режиссеров XX века, к которому он двигался несколько десятилетий. И по внешним признакам — кассовые сборы, реакция критиков, оценки зрителей — перед нами самый настоящий провал, как бы странно и больно это ни было признать. Но, похоже, есть некая закономерность в том, что долгое вынашивание замысла редко идет кино на пользу. И целый ряд фильмов-долгостроев от больших авторов, которые едва ли стоили вложенных в них усилий, это только подтверждают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис»

Фото: American Zoetrope, Caesar Film Кадр из фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис»

Фото: American Zoetrope, Caesar Film

«Лола Монтес». Макс Офюльс, 1955

Экранизация истории жизни танцовщицы, фаворитки Людвига Баварского и любовницы Ференца Листа была самым масштабным проектом европейского кино 1950-х. Первый цветной фильм маэстро Макса Офюльса снимался долго и стоил дорого, но на премьере был освистан. И хотя вскоре у него появились яростные защитники (например, Роберто Росселлини и Жан Кокто), но продюсеры решили перемонтировать ленту — новаторский, строившийся на череде ассоциативных флешбэков рассказ выпрямили в хронологическую последовательность. «Лола Монтес» с треском провалилась в прокате, а режиссер так и не смог отстоять свою версию картины и умер после двух лет тяжб. Такой итог лишь подкрепил миф об opus magnum Макса Офюльса, но по злой иронии судьбы все было не совсем так: хоть «Лола Монтес» и стала самой технически изощренной и творчески затратной работой постановщика, изначально это не был его проект мечты — режиссера наняла студия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Французская актриса Мартин Кароль сыграла около 50 ролей в кино, и Лола Монтес из них самая яркая Фото: kpa / United Archives / Getty Images Немецкий кинорежиссер Макс Офюльс Фото: Jochen Blume / ullstein bild / Getty Images Кадр со съемок фильма «Лола Монтес» Фото: INTERCONTINENTALE / AFP За пышность костюмов отвечал Юрий Анненков — один из заметных деятелей русского авангарда, художник театра и кино, график и живописец, писатель и критик Фото: Florida Films, Gamma Film, Union-Film Следующая фотография 1 / 4 Французская актриса Мартин Кароль сыграла около 50 ролей в кино, и Лола Монтес из них самая яркая Фото: kpa / United Archives / Getty Images Немецкий кинорежиссер Макс Офюльс Фото: Jochen Blume / ullstein bild / Getty Images Кадр со съемок фильма «Лола Монтес» Фото: INTERCONTINENTALE / AFP За пышность костюмов отвечал Юрий Анненков — один из заметных деятелей русского авангарда, художник театра и кино, график и живописец, писатель и критик Фото: Florida Films, Gamma Film, Union-Film

«Дюна». Алехандро Ходоровски, 1974–...

В 1974 году продюсер Мишель Сейду предложил молодому, но уже снявшему громкие шедевры чилийцу Алехандро Ходоровски экранизировать «Дюну». Книжный цикл Фрэнка Герберта скуп на описательные детали, из-за чего одни режиссеры, как Дени Вильнев, уходят в лаконичный минимализм, другие же, как Дэвид Линч, напротив, предаются безудержной фантазии. Ходоровски дал ей волю настолько, что неснятый фильм — а автор планировал 14-часовую эпопею с участием Орсона Уэллса, Сальвадора Дали, Мика Джаггера, с саундтреком Pink Floyd и Magma, с бюджетом в десятки миллионов долларов — повлиял на весь облик мировой кинофантастики. Эскизы, созданные Жаном Жиро и Хансом Руди Гигером, годы спустя всплывали у Джорджа Лукаса, Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. То, что стало крахом для Ходоровски, обернулось бурей вдохновения для Голливуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Французская афиша фильма «Дюна» 1975 года Фото: © 2014 - Sony Pictures Classics Швейцарский художник Ханс Рудольф «Руди» Гигер, работавший над декорациями «Дюны», больше известен благодаря фильму «Чужой» Ридли Скотта 1979 года Фото: David Cavallo - © 2014 - Sony Pictures Classics Один из центральных эскизов Ханса Гигера для «Дюны» Фото: © Courtesy of H.R. Giger / Sony Pictures Classics Французский автор комиксов Жан Мебиус Жиро (справа) для «Дюны» сделал более трех тысяч рисунков Фото: © 2014 - Sony Pictures Classics Чилийский кинематографист, актер, драматург, композитор и психотерапевт Алехандро Ходоровски Фото: David John Cavallo - © 2014 - Sony Pictures Classics Следующая фотография 1 / 5 Французская афиша фильма «Дюна» 1975 года Фото: © 2014 - Sony Pictures Classics Швейцарский художник Ханс Рудольф «Руди» Гигер, работавший над декорациями «Дюны», больше известен благодаря фильму «Чужой» Ридли Скотта 1979 года Фото: David Cavallo - © 2014 - Sony Pictures Classics Один из центральных эскизов Ханса Гигера для «Дюны» Фото: © Courtesy of H.R. Giger / Sony Pictures Classics Французский автор комиксов Жан Мебиус Жиро (справа) для «Дюны» сделал более трех тысяч рисунков Фото: © 2014 - Sony Pictures Classics Чилийский кинематографист, актер, драматург, композитор и психотерапевт Алехандро Ходоровски Фото: David John Cavallo - © 2014 - Sony Pictures Classics

«Врата рая». Майкл Чимино, 1980

Для съемок драмы из жизни Америки конца XIX века соорудили целый город, провели туда железную дорогу, потратили километры пленки и многократно перерасходовали бюджет. Строптивый автор до последнего момента не пускал продюсеров в монтажную, а на вежливую просьбу немного ужать пятичасовой фильм до приемлемого хронометража запросил еще миллион сверху. Итог известен: «Врата рая» вошли в историю кино как провал, уничтоживший Новый Голливуд. Что, впрочем, все-таки не совсем справедливо, ведь были и другие, не менее впечатляющие кассовые неудачи того времени. Если пересматривать фильм сегодня, то кажется, что проблема вовсе не в монструозном хронометраже, а в том, что там рассказана история о сокрушительном поражении и борьбе, оказавшейся бессмысленной. Для голливудского кино это куда больший вызов, чем избыточные траты и эксцентричное поведение режиссера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Врата рая» Фото: Partisan Productions Американский кинорежиссер Майкл Чимино на съемках фильма «Врата рая» Фото: Partisan Productions Кадр из фильма «Врата рая» Фото: Partisan Productions / (признан иноагентом) Partisan Productions Следующая фотография 1 / 3 Кадр из фильма «Врата рая» Фото: Partisan Productions Американский кинорежиссер Майкл Чимино на съемках фильма «Врата рая» Фото: Partisan Productions Кадр из фильма «Врата рая» Фото: Partisan Productions / (признан иноагентом) Partisan Productions

«Когда наступит конец света». Вим Вендерс, 1991

В конце 1970-х режиссер задумал снять роуд-муви про ожидание конца света в преддверии миллениума и про ученого, создавшего устройство для записи снов. Процесс растянулся на годы, за время которых Вим Вендерс выпустил чуть ли не все свои лучшие фильмы — да, «Париж, Техас» и «Небо над Берлином» виделись ему как тренировки перед главной работой. 7 стран, 4 континента, $22 млн бюджета, 20-часовой хронометраж первой сборки и полный, тотальный провал: фильм не вышел в широкий прокат ни в одной стране и даже годы спустя считается в лучшем случае «занятным экспериментом». Но что точно пережило свое время, так это саундтрек: U2, Talking Heads, Ник Кейв и два десятка близких режиссеру музыкантов по его заданию написали ту музыку, «что вы могли бы играть десятилетие спустя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Когда наступит конец света» Фото: Argos Film, Wim Wenders Stiftung Немецкий кинорежиссер Вим Вендерс на съемках фильма «Когда наступит конец света» Фото: CHRISTOPHE D YVOIRE / Sygma / Getty Images Кадр из фильма «Когда наступит конец света» Фото: Argos Film, Wim Wenders Stiftung Следующая фотография 1 / 3 Кадр из фильма «Когда наступит конец света» Фото: Argos Film, Wim Wenders Stiftung Немецкий кинорежиссер Вим Вендерс на съемках фильма «Когда наступит конец света» Фото: CHRISTOPHE D YVOIRE / Sygma / Getty Images Кадр из фильма «Когда наступит конец света» Фото: Argos Film, Wim Wenders Stiftung

«Анна Карамазофф». Рустам Хамдамов, 1991

Рустам Хамдамов прославился в кинематографических кругах со своей короткометражкой «В горах мое сердце» (1967) еще студентом. Дальше было сложнее — основанная на биографии актрисы Веры Холодной мелодрама «Нечаянные радости» снималась не по заранее написанному сценарию, а согласно импровизациям режиссера, из-за чего производство фильма остановили, негатив смыли, а на руинах этой постановки Никита Михалков создал свою «Рабу любви» (1974). Два десятилетия спустя Хамдамову представился шанс наконец дебютировать с полным метром. Да еще и с великой Жанной Моро в главной роли. Но, как и в случае с «Нечаянными радостями», художник делал все по-своему, не оглядываясь ни на кого и ни на что. Получившийся фильм разочаровал зрителей на каннской премьере, расстроил звезду и взбесил продюсера. Негатив «Анны Карамазофф» по сей день хранится в сейфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Анна Карамазофф» Фото: Мосфильм, Виктория Фильм Как художник Рустам Хамдамов известен также хорошо, как и кинорежиссер. Его работы хранятся в Третьяковской галереи, в музеях и частных коллекциях мира. В 2003 году Хамдамов стал первым россиянином, чьи работы при жизни вошли в коллекцию Эрмитажа Фото: Мосфильм, Виктория Фильм Рустам Хамдамов на съемках фильма «Анна Карамазофф» Фото: Мосфильм, Виктория Фильм Кадр из фильма «Анна Карамазофф» Фото: Мосфильм, Виктория Фильм Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Анна Карамазофф» Фото: Мосфильм, Виктория Фильм Как художник Рустам Хамдамов известен также хорошо, как и кинорежиссер. Его работы хранятся в Третьяковской галереи, в музеях и частных коллекциях мира. В 2003 году Хамдамов стал первым россиянином, чьи работы при жизни вошли в коллекцию Эрмитажа Фото: Мосфильм, Виктория Фильм Рустам Хамдамов на съемках фильма «Анна Карамазофф» Фото: Мосфильм, Виктория Фильм Кадр из фильма «Анна Карамазофф» Фото: Мосфильм, Виктория Фильм

«Тихий Дон». Сергей Бондарчук, 1992–2005

Еще одна жертва столкновения амбиций большого советского художника с реалиями капитализма. Бондарчук задумывал экранизировать «Тихий Дон» еще в 1960-х, но, получив благословение от Михаила Шолохова, не сыскал оного у своего учителя Сергея Герасимова, сказавшего что-то вроде «только после моей смерти». Вернувшись к мечте в перестроечные годы, уже тяжелобольной режиссер столкнулся с мутными итальянскими продюсерами, сериальными темпами работы и необходимостью экранизировать великий русский роман на ломаном английском языке с интернациональным (и едва понимающим друг друга) актерским составом. Farewell, Grigori! Даже без исчезновения части финансирования посреди производства и дальнейших судебных тяжб вряд ли тут могло получиться что-то хорошее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из сериала «Тихий Дон» Фото: Первый канал, Madison Motion Pictures Ltd., Мосфильм Режиссер, сценарист, актер и педагог Сергей Бондарчук Фото: Юрий Белинский / РИА Новости Наталья Андрейченко (справа) в сериале «Тихий Дон» Фото: Первый канал, Madison Motion Pictures Ltd., Мосфильм Следующая фотография 1 / 3 Кадр из сериала «Тихий Дон» Фото: Первый канал, Madison Motion Pictures Ltd., Мосфильм Режиссер, сценарист, актер и педагог Сергей Бондарчук Фото: Юрий Белинский / РИА Новости Наталья Андрейченко (справа) в сериале «Тихий Дон» Фото: Первый канал, Madison Motion Pictures Ltd., Мосфильм

«Большой и добрый великан». Стивен Спилберг, 2016

Даже у режиссера, фамилия которого для многих ассоциируется со словосочетанием «голливудское кино», бывали кассовые провалы и неудачные, по мнению критиков, фильмы. Но особняком стоит «Большой и добрый великан». С ним случилось самое страшное — он просто оказался незамеченным. Об экранизации повести Роальда Даля о сиротке в Стране великанов Спилберг помышлял сразу после ее издания в 1982 году. В разные годы он хотел то взяться за постановку сам, то доверить ее кому-то другому, но, отвергнув десяток вариантов сценария и неоднократно отодвинув начало съемок, все-таки сел в режиссерское кресло. Вердикт этой своей работе он самостоятельно вынес в документальной картине «Спилберг»: «За фильмы надо браться, когда горишь ими. В иных случаях ты можешь потерять и интерес, и энергию. К сожалению, такое случалось и у меня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Большой и добрый великан» Фото: DreamWorks SKG; Walt Disney Pictures Самый коммерчески успешный режиссер в истории мирового кино Стивен Спилберг на съемках своего самого провального фильма «Большой и добрый великан» Фото: DreamWorks SKG; Walt Disney Pictures Кадр из фильма «Большой и добрый великан» Фото: DreamWorks SKG; Walt Disney Pictures Стивен Спилберг Фото: David M. Benett / Dave Benett / WireImage Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Большой и добрый великан» Фото: DreamWorks SKG; Walt Disney Pictures Самый коммерчески успешный режиссер в истории мирового кино Стивен Спилберг на съемках своего самого провального фильма «Большой и добрый великан» Фото: DreamWorks SKG; Walt Disney Pictures Кадр из фильма «Большой и добрый великан» Фото: DreamWorks SKG; Walt Disney Pictures Стивен Спилберг Фото: David M. Benett / Dave Benett / WireImage

«Человек, который убил Дон Кихота». Терри Гиллиам, 2017

Разнообразные загвоздки с этим фильмом растянулись аж на 28 лет. Планы экранизировать Сервантеса чуть не сбылись дважды. В 1990-е донкихотствовать предлагали Шону Коннери и Джону Клизу, а в начале 2000-х дело уже дошло до съемок: вот только декорации смело бурей, технику разворовали, а исполнитель главной роли Жан Рошфор заработал травму спины. Попытки перезапустить проект повторялись из года в год, а выходу наконец снятого «Человека, который убил Дон Кихота» с Адамом Драйвером мешало то, что прямо перед премьерой режиссер разругался с продюсером. Получившаяся многострадальная картина однозначно не входит в перечень главных удач Гиллиама, но чего в ней точно нет, так это тяжеловесности. Перед нами не «была проделана большая работа», а настоящий панк-рок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Актер Адам Драйвер и режиссер Терри Гиллиам на съемках фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Терри Гиллиам на съемках фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Актер Адам Драйвер и режиссер Терри Гиллиам на съемках фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Терри Гиллиам на съемках фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures Кадр из фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Фото: Alacran Pictures

«Феррари». Майкл Манн, 2023

Мотор «Феррари» режиссер «Схватки» пытался завести с 1990-х и несколько раз. Видя в главной роли то Роберта Де Ниро, то Кристиана Бейла, то Хью Джекмана, но, как и с другим великим долгостроем, «Человеком, убившим Дон Кихота», прийти к финишу удалось только с Адамом Драйвером. И несмотря на то, что картина даже не приблизилась к окупаемости, осталась практически незамеченной в наградном сезоне и не стала народно любимой, этот сухой, печальный и мудрый фильм — счастье для поклонников Манна, считающих эту работу одним из главных его шедевров. Вместо биографии авантюриста автомобилестроения режиссер рассказывает горькую историю о столкновении с неизбежным и его принятии. А для такого воплощения подобных замыслов жить нужно долго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Феррари» Фото: Cecchi Gori USA, Inc., Esme Grace Media / COIL Шейлин Вудли в роли Лины Ларди, музы Энцо Феррари и матери его сына Фото: Cecchi Gori USA, Inc., Esme Grace Media / COIL Режиссер Майкл Манн на съемках фильма «Феррари» Фото: Cecchi Gori USA, Inc., Esme Grace Media / COIL Актер и гонщик Патрик Демпси в роли пилота Формулы-1 Пьеро Таруффи Фото: Cecchi Gori USA, Inc., Esme Grace Media / COIL Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Феррари» Фото: Cecchi Gori USA, Inc., Esme Grace Media / COIL Шейлин Вудли в роли Лины Ларди, музы Энцо Феррари и матери его сына Фото: Cecchi Gori USA, Inc., Esme Grace Media / COIL Режиссер Майкл Манн на съемках фильма «Феррари» Фото: Cecchi Gori USA, Inc., Esme Grace Media / COIL Актер и гонщик Патрик Демпси в роли пилота Формулы-1 Пьеро Таруффи Фото: Cecchi Gori USA, Inc., Esme Grace Media / COIL

«Горизонты. Часть 1». Кевин Костнер, 2024

Эту киноэпопею про покорение фронтира Костнер задумал еще в 1990-е, вернулся к ней в нулевые, но получил шанс на постановку только пару лет назад — ради съемок проекта мечты он некрасиво поступил с создателями сериала «Йеллоустоун», просто сообщив им «мне надо снимать кино, а вы как хотите» незадолго до начала работы над пятым сезоном. Но не факт, что рассчитанная на четыре трехчасовых фильма история в итоге будет рассказана полностью: коммерческая неудача первой части ставит под вопрос выход остальных. Известно, что на данный момент готов только второй фильм, но и перспективы его выхода туманны. Грустно, ведь перед нами хоть и нарочито старомодное по форме, но многослойное и острое высказывание на все горячие темы современности: колониализм, феминизм, капитализм, войны за выяснение исторической справедливости. В мире Костнера нет правых, есть только в разной степени виновные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Режиссер Кевин Костнер на съемках фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Следующая фотография 1 / 6 Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Режиссер Кевин Костнер на съемках фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros. Кадр из фильма «Горизонты» Фото: New Line Cinema, Territory Pictures Entertainment, Warner Bros.

Текст: Павел Пугачев