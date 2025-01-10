Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К кормовой части затонувшего «Волгонефть-239» прокладывают дорогу

Специалисты прокладывают дорогу к затонувшей части «Волгонефть-239». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Прокладка дороги ведется для организации работы с берега. В первую очередь, как отмечает оперштаб, необходимо убрать нефтепродукты, вытекающие из судна.

Специалисты ведут работу параллельно с действиями, предпринимаемыми по локализации загрязнения со стороны моря. На месте задействован тяжелый гусеничный экскаватор, также подходят самосвалы с материалами для отсыпки дороги. Работы ведут круглосуточно.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...