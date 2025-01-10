К кормовой части затонувшего «Волгонефть-239» прокладывают дорогу
Специалисты прокладывают дорогу к затонувшей части «Волгонефть-239». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края
Прокладка дороги ведется для организации работы с берега. В первую очередь, как отмечает оперштаб, необходимо убрать нефтепродукты, вытекающие из судна.
Специалисты ведут работу параллельно с действиями, предпринимаемыми по локализации загрязнения со стороны моря. На месте задействован тяжелый гусеничный экскаватор, также подходят самосвалы с материалами для отсыпки дороги. Работы ведут круглосуточно.