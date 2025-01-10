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Коммерсантъ FM
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Число новых рабочих мест в США в декабре оказалось гораздо выше прогнозов

В декабре в США появилось 256 тыс. новых рабочих мест. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе Федерального бюро статистики Министерства труда США. Это значительно больше, чем в ноябре, и намного выше того, что прогнозировали аналитики. Так, эксперты Dow Jones ожидали 155 тыс. новых рабочих мест, а экономисты, опрошенные FactSet,— 153 тыс. Кроме того, большинство аналитиков склонялись к тому, что безработица останется на уровне 4,2%, как в ноябре. Но она замедлилась до 4,1%. В декабре безработных людей было 6,9 млн.

Фото: Андрей Карбуков, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карбуков, Коммерсантъ

С учетом декабрьских данных по новым рабочим местам за весь 2024 год в США появилось около 2,2 млн новых рабочих мест. Это в среднем 186 тыс. новых рабочих мест в месяц. В декабре больше всего рабочих мест появилось в сфере здравоохранения (46 тыс.), отдыха и туризма (43 тыс.), розничной торговле (43 тыс.).

Алена Миклашевская

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