ЕК: Украина не войдет в рабочую группу по транзиту российского газа

В рабочей группе по вопросам транзита в Европу российского газа будут участвовать Словакия и ЕС, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Ожидается, что группа начнет работу в ближайшие недели. О ее создании было объявлено накануне, 9 января, по итогам консультаций в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам госпожи Итконен, группа будет изучать влияние на экономику прекращения транзита российского газа через Украину. Представитель ЕК уточнила, что в группу войдут высокопоставленные чиновники ЕС и Словакии. Украину среди участников группы она не назвала. Отвечая на вопрос журналистов о роли Киева в работе группы, госпожа Итконен сказала, что ЕК «находится в постоянном контакте с украинской стороной».

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». Соглашение действовало с 2019 года, транзит через Украину оставался единственным маршрутом поставок газа из России в европейские страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что его страна готова принять против Украины жесткие меры из-за приостановки транзита российского газа. Так, он говорил о возможности использовать право вето в вопросах, связанных с Украиной, в рамках Европейского союза.

Подробнее о прекращении поставок российского газа — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».