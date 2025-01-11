Политический путь Николаса Мадуро

Родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье рабочего и профсоюзного активиста. Окончил среднюю школу, не имеет высшего образования. Был членом молодежной организации «Социалистическая лига». В 1991–1998 годах работал водителем автобуса, впоследствии стал лидером профсоюза работников столичного транспорта.

Поддерживал «Революционное боливарианское движение-200» (РБД-200), основанное Уго Чавесом. Активно участвовал в кампании по освобождению последнего из тюрьмы за попытку госпереворота. В 1994 году вошел в состав руководителей РБД-200. В 1998 году стал одним из основателей социалистического «Движения за Пятую республику» (ДПР). Руководил предвыборной кампанией Уго Чавеса, по итогам которой тот стал 47-м президентом Венесуэлы.

В 1999 году занимался разработкой новой конституции страны. В 2000 и 2005 годах избирался депутатом Национальной ассамблеи (парламента), занимал пост спикера. В 2008 году вошел в состав руководителей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), образованной на базе ДПР. В 2006–2013 годах был министром иностранных дел в правительстве Уго Чавеса.

В 2012 году назначен вице-президентом Венесуэлы. После смерти Уго Чавеса в 2013-м победил на выборах президента с результатом 50,6% голосов, опередив своего оппонента Энрике Каприлеса Радонски на 1,5%. В 2014 году избран председателем ЕСПВ. В 2016-м депутаты парламента обвинили господина Мадуро в госперевороте и дважды пытались отправить его в отставку. Верховный суд блокировал решения законодателей.

В 2018 году был переизбран на второй срок (67,8% голосов), летом 2024-го избран президентом в третий раз (51,9%).