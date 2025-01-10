В понедельник и вторник 77 улиц в Сочи могут остаться без света

В Сочи без света могут остаться 77 улиц в понедельник и вторник. Отключения также могут затронуть несколько улиц в воскресенье. Изменения могут произойти из-за плановых ремонтных работ на энергооборудовании. Неудобства продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В воскресенье, 12 января, без света могут остаться жители улиц Магнитогорская и Пожарского. Неудобства могут затронуть поселок Нижняя Хобза.

В понедельник, 13 января, до 19:00 без света могут остаться жители улиц Ивановская, Зеленая, Геленджикская, Фадеева, Стартовая, Виноградная, Целинная, Плеханова, Гагарина, Роз, Высокогорная, Тимирязева, Тракторная, Львовская, Декабристов, Прохладная, Связная, Керченская, Жигулевская, Разина, Курганная, Прозрачная, Чавчавадзе. Из-за ремонта света может не быть в поселках Харциз Первый, Харциз Второй, Горный и в переулках Курганный и Солнечный.

Во вторник, 14 января, с 7:00 электричества может не быть на улицах Ивановская, Зеленая, Каштановая, Высокогорная, Тимирязева, Краснодонская, Сочинское шоссе, Днепровская, Маяковского, Калараш, Марьинское шоссе, Восточная. Отключения могут коснуться переулков Бараташвили, Бригадный.

Мария Удовик