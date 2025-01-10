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К месту утечки мазута с кормовой базы «Волгонефти-239» направлены пять судов

Минтранс сообщил, что сотрудники ведомства с помощью боновых заграждений локализуют утечку нефтепродуктов с кормовой базы танкера «Волгонефть-239». Сегодня, 10 января утром оперштаб Краснодарского края публиковал видео нового разлива мазута возле берега в районе порта Тамань Темрюкского района, где кормовая база танкера села на мель после крушения. По данным Минтранса, новый разлив занимает площадь около 2,8 тыс. кв. м. К месту утечки направлены пять судов.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

В сообщении ведомства говорится, что после установки боновых заграждений пятно мазута уберут с морской поверхности биосорбентом. Помимо судов к месту утечки направлена береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» в результате крушения и шторма выбросило на мель в районе мыса Панагия (в 82 м от береговой черты в границах морского порта Тамань в Краснодарском крае). В конце декабря возле части танкера установили более 250 боновых заграждений для предотвращения дальнейших утечек. В Морспасслужбе сообщали, что сейчас идет подготовка к снятию с мели кормовой части танкера. Сначала специалисты должны откачать мазут, прежде чем зимние шторма разобьют корму. Когда установится приемлемая погода, экипаж танкера должен запустить судовые механизмы, разогреть мазут до рабочих температур и перекачать его на другое судно. Затем кормовая часть танкера будет снята с мели и отбуксирована в порт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут пошел крошкой».

Полина Мотызлевская

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