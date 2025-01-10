Датское ТВ: сторонники Трампа подкупили бездомных в Гренландии

Команда сына избранного президента США Дональда Трампа-младшего набирала в Гренландии бездомных и социально незащищенных граждан ради записи пропагандистского ролика, сообщает датская телерадиокомпания DR. Опрошенные DR жители гренландской столицы Нуут и сотрудники местного супермаркета узнали местных бездомных в некоторых людях в ролике, опубликованном сыном избранного президента в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп-младший в Гренландии

Фото: @DonaldJTrumpJr Дональд Трамп-младший в Гренландии

Фото: @DonaldJTrumpJr

Дональд Трамп-младший посетил Гренландию 7 января. После этого он опубликовал в Х видео и фото с людьми в кепках со слоганом его отца «Сделаем Америку снова великой!». Люди в видео обращаются к господину Трампу с просьбой присоединить Гренландию к США. Сын избранного президента подписал публикации: «Встреча с местным сообществом в Нууте».

Один из жителей гренландской столицы подтвердил DR, что часть людей в ролике и на фото — местные бездомные. Их также узнали сотрудники супермаркета Brugseni, возле которого бездомные часто появляются. Собеседники DR рассказали, что сотрудники господина Трампа раздавали людям возле супермаркета кепки и приглашали их на бесплатный обед в отеле Hans Egede. Член гренландского парламента Ая Хемниц заявила телерадиокомпании, что пиарщики сына избранного президента США подкупали людей на улицах ради съемки в массовке постановочного ролика.

Дональд Трамп говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость для национальной безопасности». Он обещал сделать ее «снова великой», если та решит присоединиться к США.

Подробнее — в материале «Ъ».