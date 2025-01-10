Новогодний интернет-трафик вырос на 12%, а самым популярным мессенджером с 18:00 31 декабря и до 06:00 1 января стал Telegram, показало исследование «МегаФона». Популярность традиционных звонков c поздравлениями продолжила снижаться. Среди социальных сетей безусловным лидером в новогоднюю ночь стала сеть VK, второе место занял TikTok, третье — «Одноклассники». Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», следом идет «Кинопоиск». На третьем месте RuTube, который продемонстрировал пятикратный рост объемов трафика год к году.

Сбербанк стал самой дорогой компанией России, обогнав по рыночной капитализации «Роснефть». Стоимость бумаг «Сбера» составляет 6,2 трлн руб. Акции «Роснефти» упали в связи с тем, что первый день торгуются без промежуточных дивидендов за девять месяцев 2024 года. ТАСС напоминает, что за первенство в топ-5 самых дорогих компаний страны также соревнуются ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Газпром».

Перелеты более 140 млн пассажиров были оформлены в прошлом году через отечественную систему бронирования «Леонардо». Она разработана при участии «Ростеха», к ней подключены более 60 авиакомпаний., сообщили в Минтрансе. Система розыска багажа «Bags Поиск», которая применяется не только в российских аэропортах, но и за рубежом (в Белоруссии и Армении), позволила найти более 250 тыс. единиц багажа.